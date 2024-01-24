Мер Харкова вирішив змінити назву вулиці Пушкінська через обстріл міста

Вулицю, названу на честь російського письменника Олександра Пушкіна, Терехов пропонує назвати іменем Григорія Сковороди

Міський голова Ігор Терехов підтримав перейменування вулиці Пушкінської у центрі Харкова, по якій росіяни завдали ударів 23 січня. Про це він повідомив у Telegram.

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«До вчорашнього дня я не поспішав з рішенням змінити назву вулиці Пушкінської. Я, як і багато харків'ян, завжди відчував, що Пушкін – це не про сучасну Росію, не про ту реальність, яку путінський режим намагається насаджувати, використовуючи велич історичних постатей для своєї вигоди. Але після того, як ворог завдав жахливих ударів по нашому місту, забрав життя невинних і перетворив будинки на руїни, ми бачимо реальну ціну таких рішень. Це біль, який Харків відчув найгостріше за всю історію цієї війни. І тому я вважаю, що ми не можемо залишити все, як є», – написав він.

Натомість вулицю, названу на честь російського письменника Олександра Пушкіна, Терехов пропонує назвати іменем українського філософа, богослова, поета Григорія Сковороди.

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«Людини, чия філософія життя та свободи була в корені протилежною імперським амбіціям. Він учив нас цінувати життя та свободу кожної людини, і ці принципи є найкращою відповіддю на виклики, з якими ми зараз стикаємося», – додав мер Харкова.

Терехов пропонує перейменувати вулицю Пушкінську на честь Григорія Сковороди фото: скріншот

Нагадаємо, вранці у вівторок, 23 січня, російські окупанти завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районам міста Харкова, внаслідок чого загинули чотири людини. Зруйновані багатоквартирні житлові будинки, навчальний заклад, інша виключно цивільна інфраструктура.

Ранковими ударами російських агресорів по Харкову також пошкоджено обладнання оператора системи розподілу електроенергії «Харківобленерго», унаслідок чого без світла залишилися майже 11 тис. споживачів. Також поліція показала відео перших хвилин після сьогоднішнього ранкового ракетного удару по Харкову.