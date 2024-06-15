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Прем’єр Британії зробив заяву щодо відправлення військ в Україну

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Прем’єр Британії зробив заяву щодо відправлення військ в Україну
Ріші Сунак розповів, чи будуть британські війська в Україні
фото: Associated Press

Сунак закликав Захід нарощувати вкладення в оборонний комплекс

Велика Британія наразі не розглядає варіант відправки своїх або військ НАТО в Україну. Про це заявив британський прем'єр-міністр Ріші Сунак в інтерв'ю газеті La Repubblica.

За словами глави уряду Британії, рішення G7 щодо передачі заморожених російських активів РФ Києву, яке ухвалили на саміті в Італії, свідчить, що союзники готові на все. 

Також Сунак закликав Захід нарощувати вкладення в оборонний комплекс, адже «світ став небезпечним та непередбачуваним, як ніколи за останні десятиліття».

Водночас британський прем'єр не відповів прямо на запитання щодо дозволу на застосування ЗСУ зброї Заходу для ураження цілей в будь-якій точці Росії. За його словами, ракети повинні використовуватися «з дотриманням міжнародних гуманітарних законів».

Нагадаємо, що президент Франції Емманюель Макрон вважає, що відправлення французьких інструкторів в Україну – це «ефективний та практичний» крок, оскільки для оборони Київ «мобілізує набагато більше людей».

До слова, естонський уряд обговорює можливість відправки військ на захід України, аби ті допомогли Києву вивільнити резерви для відправлення на фронт. За словами радника естонського президента, уряд наразі аналізує потенційне відправлення військ в Україну і волів би піти на це у складі повноцінної місії НАТО – «щоб продемонструвати ширшу об'єднану силу і рішучість».

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Теги: Ріші Сунак Велика Британія військові армія фронт

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