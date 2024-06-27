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У Болівії арештували ексгенерала, який керував спробою держперевороту

Оксана Коваль
glavcom.ua
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У Болівії арештували ексгенерала, який керував спробою держперевороту
У Болівії відбулась спробу держперевороту
Фото: Shutterstock

Тим часом президент Луїс Арсе привів до присяги генерала армії Хосе Вілсона Санчеса на посаду нового головнокомандувача

У Болівії заарештували колишнього генерала армії, який штурмував президентський палац, намагаючись повалити соціалістичний уряд Луїса Арсе, пише Bloomberg.

Арешт генерал-командувача армії Хуана Хосе Зуніги, ймовірно, поклав край спробі державного перевороту трохи більше ніж через три години після того, як війська під його командуванням врізали танк у палац. Зуніга був звільнений на початку цього тижня після того, як заявив, що не дозволить колишньому президенту Ево Моралесу балотуватися на виборах 2025 року.

Також відомо, що президент Болівії Луїс Арсе пізно ввечері в середу привів до присяги генерала армії Хосе Вілсона Санчеса на посаду нового головнокомандувача військових частин країни.

Той негайно наказав військовим відступити, і війська, судячи з усього, погодилися на такий крок.

Вілсон Санчес займає місце генерал-командувача армії Хуана Хосе Зуніги, який очолював повстання, увійшов до президентського палацу, але невдовзі після цього вийшов і покинув площу, що примикає до палацу.

Однак пізно ввечері з’явилися численні ознаки того, що уряд відновлює контроль. Арсе пройшов по головній площі, яку зайняли військові, і привітав своїх прихильників перед тим, як знову увійти до палацу.

Варто також уточнити, що коли болівійські війська на чолі з Зунігою штурмували президентський палац, президент-соціаліст Луїс Арсе засудив спробу державного перевороту та закликав своїх прихильників вийти на вулиці, щоб захистити демократію.

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Теги: військові президент українка

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