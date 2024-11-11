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«Щоденна реальність для українського народу». Боррель зустрів ранок в столичному укритті

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Щоденна реальність для українського народу». Боррель зустрів ранок в столичному укритті
Жозеп Боррель поблизу одного з київських укриттів
фото: X/Жозеп Боррель

По всій території України оголошувалася повітряна тривога через зліт Ту-95МC та Міг-31К

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель був змушений зустрів ранок понеділка в бомбосховищі через повітряну тривогу у Києві. Про це він написав в X.

«Починаю свій день у Києві в бомбосховищі, коли Росія завдає чергового ракетного удару по Києву. Це щоденна реальність для українського народу з моменту повномасштабного вторгнення Росії», – написав він.

Боррель показав, як зустрів ранок у Києві
Боррель показав, як зустрів ранок у Києві
скріншот

Нагадаємо, сьогодні зранку, 11 листопада по всій території України та в столиці була оголошена повітряна тривога через зліт літаків стратегічної авіації Ту-95МC, також носіїв ракет «Кинджал» Міг-31К. На щастя, пуски ракет стратегічної авіації не підтвердилися. Тим часом протягом ночі в Києві чотири з половиною години тривала повітряна тривога пов’язана з атакою ударних БпЛА збройних сил РФ.

Як повідомлялося, високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель 9 листопада прибув в Україну. Це його п'ятий візит після повномасштабного вторгнення Росії. Боррель зазначив, що це його останній візит до Києва на посаді високого представника Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки.

До слова, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що Російська Федерація накопичила достатньо ракет для масованих обстрілів України. Натомість відпрацювання росіянами тактики пусків з імітацією є частиною підтримування авіації в готовності до дій.

 

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Теги: Київ обстріл укриття столиця Боррель

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