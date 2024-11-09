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Одеса стала епіцентром нічної атаки: є постраждалі і руйнування (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Одеса стала епіцентром нічної атаки: є постраждалі і руйнування (фото)
Наслідки дронової атаки на Одесу, 9 листопада 2024 р.
фото: міська рада Одеси

Сили ППО збили 32 з 51 БПЛА, якими окупанти атакували Україну

У ніч на 9 листопада епіцентром повітряного удару ворога стала Одеська область. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Загалом цієї ночі росіяни запустили по Україні 51 ударний БпЛА типу Shahed та безпілотник невстановленого типу із районів Приморсько-Ахтарська та Орла – РФ. 

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08.00 підтверджено збиття 32-х ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Сумській, Харківській, Полтавській, Вінницькій, Черкаській та Тернопільській областях. 18 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.

За даними міської ради Одеси, вночі 9 листопада внаслідок ворожої атаки пошкоджено декілька багатоповерхівок та будинки в приватному секторі, а також адмінбудівлі, складські приміщення та автівки в одному із районів Одеси. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

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Наслідки дронової атаки на Одесу, 9 листопада 2024 р.
фото: міська рада Одеси

Нагадаємо, впродовж доби росіяни завдали 417 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. 

Тим часом Міноборони РФ заявило, що у ніч на 9 листопада над територією РФ нібито було збито 50 безпілотників.

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Теги: Одеса війна обстріл дрон

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