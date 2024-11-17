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РФ зробила запаси ракет на декілька масованих обстрілів – РНБО

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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РФ зробила запаси ракет на декілька масованих обстрілів – РНБО
фото ілюстративне

Україна знає про стратегію ворога і готова до неї

Російські загарбники накопичили запаси ракет на декілька масованих обстрілів. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Ради національної оборони та безпеки України Андрій Коваленко.

«Ворог зробив запаси ракет на декілька масованих обстрілів і продовжує їх накопичувати. Україна знає про стратегію ворога і готова», – зауважив він.

Коваленко інформував, що зараз ворог інформаційно масштабує результати цієї атаки. «Дякуючи ППО, оцінки воєнкорів ворога не відповідають дійсності», – додав він.

Нагадаємо, зранку 17 листопада російські загарбники здійснили масований удар по енергосистемі України. Як уточнив президент Володимир Зеленський, під час масованого обстрілу російські терористи застосували дрони різних типів, зокрема «шахеди» та ракети.

«Крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети: «циркони», «іскандери», «кинджали». Загалом близько 120 ракет і 90 дронів. Наші сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей», – повідомив Зеленський.

За його словами, ціллю ворога була енергетична інфраструктура по всій Україні.

Міністр енергетики України Герман Галущенко згодом заявив, що російські терористи атакують ракетами об'єкти енергетичної системи по всій території країни. Запроваджено екстрені відключення електроенергії.

Також внаслідок обстрілу у Печерському районі Києва палав житловий будинок. «Одну постраждалу жінку госпіталізували в Печерському районі з житлового будинку, куди влучив уламок БпЛА. Попередньо, в квартирі на 4-му поверсі пошкоджені стіна та стеля», – зазначив пізніше міський голова Києва Віталій Кличко.

 

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Теги: Володимир Зеленський Україна Герман Галущенко ворог балістичні ракети ракета обстріл

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