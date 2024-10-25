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Продала квартиру, а після спалила її: поліцейські викрили одеситку у злочині

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Продала квартиру, а після спалила її: поліцейські викрили одеситку у злочині
Правопорушниці загрожує позбавлення волі
фото: Поліція Одеської області

Жінка проникла в житло, яке до цього продала, через вікно та підпалила матрац на ліжку

Правопорушниці повідомлено про підозру одразу за двома статтями Кримінального Кодексу України. За скоєне їй загрожує до десяти років позбавлення волі. Про це пише Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Влітку в одному з житлових будинків у Хаджибейському районі Одеси згоріла квартира. Вогонь пошкодив усе, навіть несучі конструкції. Працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій загасили пожежу. А поліцейські встановили, що її спричинила колишня власниця.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 34-річний чоловік придбав за 1,5 мільйони гривень квартиру у 36-річної жінки та дозволив їй безоплатно там деякий час пожити, доки не заселяться нові мешканці.  

Коли ж настав час з’їжджати, це її образило. Виселившись, ввечері жінка повернулась, проникла в житло через вікно, розбивши його молотком, який принесла з собою, підпалила матрац на ліжку і втекла. 

Крім того,  поліцейські встановили, що в цьому році вона була засуджена за незаконне зберігання наркотиків і за скоєне отримала покарання у вигляді штрафу в розмірі 17 тисяч гривень.

«Зібравши достатньо доказів, ми повідомили фігурантці про підозру за ч. 1 ст. 162 Кримінального кодексу України – у незаконному проникненні до житла, а також за ч. 2 ст. 194 цього ж кодексу – в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу. Згідно з чинним законодавством, правопорушниці загрожує позбавлення волі на строк до десяти років. Наразі ми клопочимо в суді щодо обрання їй запобіжного заходу. Слідство триває під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси», – розповіла заступниця начальника слідчого підрозділу відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Анастасія Черненко.

Нагадаємо, що в Одесі попередили вбивство голови громадського формування на замовлення спецслужб РФ.

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Теги: злочин поліція житло Одеса

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