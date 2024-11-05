Вночі РФ вдарила по Харкову, постраждали дві жінки

У Київському районі Харкова удар стався по відкритій території, але частково постраждали кілька приватних будинків

Окупанти вдарили по двох районах Харкова

Через нічний російський обстріл Харкова постраждали дві жінки. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

У Шевченківському районі КАБ прилетів у лісосмугу, утім у трьох навколишніх багатоповерхівках частково вибиті вікна, в одного з них пошкоджено фасад. Постраждали дві жінки. У них різані рани осколками скла та гостра реакція на стрес.

У Київському районі удар стався по відкритій території, але частково постраждали кілька приватних будинків. Поранених, на щастя, немає.

Нагадаємо, у Харкові в ніч на 5 листопада пролунали вибухи під час російського обстрілу. Ворог запустив керовані авіабомби (КАБи) у бік міста. Про це повідомляє Харківський міський голова Ігор Терехов та начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. В районі міста Харків близько 00:07 пролунала серія вибухів.

До слова, окупанти вкотре обстріляли Харків ввечері 3 листопада. За інформацією очільника міста Ігора Терехова, росіяни влучили у супермаркет в Шевченківському районі.

Пізніше рятувальники показали наслідки влучання КАБа в Харкові: більше 10 постраждалих.