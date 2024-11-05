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Вночі РФ вдарила по Харкову, постраждали дві жінки

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Вночі РФ вдарила по Харкову, постраждали дві жінки
У Київському районі Харкова удар стався по відкритій території, але частково постраждали кілька приватних будинків
фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області, Facebook

Окупанти вдарили по двох районах Харкова

Через нічний російський обстріл Харкова постраждали дві жінки. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

У Шевченківському районі КАБ прилетів у лісосмугу, утім у трьох навколишніх багатоповерхівках частково вибиті вікна, в одного з них пошкоджено фасад. Постраждали дві жінки. У них різані рани осколками скла та гостра реакція на стрес

У Київському районі удар стався по відкритій території, але частково постраждали кілька приватних будинків. Поранених, на щастя, немає. 

Нагадаємо, у Харкові в ніч на 5 листопада пролунали вибухи під час російського обстрілу. Ворог запустив керовані авіабомби (КАБи) у бік міста. Про це повідомляє Харківський міський голова Ігор Терехов та начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. В районі міста Харків близько 00:07 пролунала серія вибухів.

До слова, окупанти вкотре обстріляли Харків ввечері 3 листопада. За інформацією очільника міста Ігора Терехова, росіяни влучили у супермаркет в Шевченківському районі. 

Пізніше рятувальники показали наслідки влучання КАБа в Харкові: більше 10 постраждалих.

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Теги: обстріл стрес Харків

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