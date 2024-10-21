Підпалювали об’єкти «Укрзалізниці»: на Одещині правоохоронці затримали групу молодиків

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів та вилучили речові докази, що підтверджують їхню причетність до скоєних злочинів

На Одещині поліцейські спільно з СБУ затримали групу молодиків, яких підозрюють у підпалюванні об’єктів «Укрзалізниці» на замовлення спецслужб РФ. Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції Одеської області.

За даними слідства, представник спецслужб РФ завербував 20-річного жителя Одеси та запропонував за грошову винагороду підпалювати релейні шафи автоблокування та підстанції. Молодик погодився та залучив ще двох своїх знайомих віком 24 та 20 років із Білгород-Дністровського району.

На Одещині поліцейські спільно з СБУ затримали групу молодиків фото: СБУ

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів та вилучили речові докази, що підтверджують їхню причетність до скоєних злочинів, зокрема мобільні телефони з листуванням із так званим куратором, відео з місць підпалів, які вони йому надсилали для підтвердження виконаного замовлення тощо.

З серпня хлопці пошкодили вісім релейних шаф на залізничних лініях регіону. Фігурантам повідомили про підозру в замаху на диверсію, вчинену за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, раніше СБУ завершила першочергові слідчі дії на місці ракетного удару по дитячій лікарні«Охматдит» у Києві, який стався 8 липня. В ході розслідування виявлено численні уламки, що підтверджують використання російської крилатої ракети Х-101.