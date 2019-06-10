Легендарна Одеська морська академія відзначила 75-річчя з дня заснування
До 75-річчя Одеської морської академії викладачам Національного університету вручили почесні міські нагороди
7 червня 2019 року Національний університет «Одеська морська академія» відсвяткував 75-річчя з дня заснування вищого морського навчального закладу.
Урочисте шикування курсантів на плацу, виконання гімну України, марш перед почесними гостями - так почалося святкове дійство в одному з найвідоміших навчальних закладів Одеси.
Привітав професорсько-викладацький склад і курсантів Національного університету «Одеська морська академія» заступник Одеського міського голови Петро Рябоконь.
За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, плідну науково-педагогічну діяльність, підготовку висококваліфікованих фахівців співробітникам Національного університету «Одеська морська академія» були вручені почесні міські нагороди.
Так, цінним подарунком (наручними годинниками) нагороджений Міюсов Михайло Валентинович - ректор Національного університету «Одеська морська академія».
Почесною відзнакою Одеського міського голови «Подяка» нагороджені:
Заічко Павло - курсовий офіцер організаційно-стройового відділу;
Кардаш Володимир - заступник декана судномеханічного факультету, доцент кафедри суднових допоміжних установок і холодильної техніки;
Кульбацький Андрій - заступник декана факультету морських перевезень і технологій (заочна форма навчання);
Мартиненко Сергій - заступник декана судноводійного факультету;
Сандлер Альберт - доцент кафедри теорії автоматичного управління і обчислювальної техніки.
Почесною відзнакою Одеського міського голови «Трудова слава» нагороджені:
Вітюховська Тетяна - начальник відділу кадрів;
Голіков Володимир - проректор з наукової роботи;
Савчук Віктор - начальник науково-дослідної частини;
Семенюк Олександр - начальник організаційно-стройового відділу.
Почесною грамотою виконавчого комітету Одеської міської ради нагороджені:
Барабаш Гаррі - завідувач лабораторією «Навчальне машинно-котельне відділення» кафедри «Технічна експлуатація флоту»;
Бельо Людмила - старший викладач кафедри цивільного та трудового права;
Бузовський Володимир - доцент кафедри судових допоміжних установок і холодильної техніки;
Жуков Дмитро - старший викладач кафедри управління судном;
Задой Іванна - доцент кафедри цивільного та трудового права;
Іванов Борис - старший інспектор газокотельної служби відділу головного механіка;
Нікуліна Олена - доцент, завідувач кафедри англійської мови №3, Петров Юрій - провідний спеціаліст судномеханічного факультету.
Національний університет «Одеська морська академія» був створений як навчальний заклад для підготовки командних кадрів плавскладу для морського і військово-морського флоту 7 червня 1944р.
25 серпня 2015 Указом Президента України № 500 «Про Національний університет « Одеська морська академія » Одеської національної морської академії присвоєні статус Національний університет і назва - Національний університет« Одеська морська академія ».
Наразі до складу Національного університету «Одеська морська академія» входять 6 факультетів у базовому вищому навчальному закладі, а також позабазові структурні підрозділи: Інститут Військово-Морських Сил (м.Одеса), Дунайський інститут (м.Ізмаїл), Азовський морський інститут ( м.Маріуполь), морехідне училище ім. О.І. Маринеска (м.Одеса), Морський коледж технічного флоту (м.Одеса).
Сьогодні Національний університет «Одеська морська академія» має: унікальну матеріально-технічну базу, сучасне лабораторне та тренажерне обладнання, сучасний спортивний комплекс, що входить у резерв олімпійської підготовки спортсменів України, водноспортивну базу та багато іншого.