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    Легендарна Одеська морська академія відзначила 75-річчя з дня заснування

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    Легендарна Одеська морська академія відзначила 75-річчя з дня заснування

    До 75-річчя Одеської морської академії викладачам Національного університету вручили почесні міські нагороди

    7 червня 2019 року Національний університет «Одеська морська академія» відсвяткував 75-річчя з дня заснування вищого морського навчального закладу.

    Урочисте шикування курсантів на плацу, виконання гімну України, марш перед почесними гостями - так почалося святкове дійство в одному з найвідоміших навчальних закладів Одеси.

    Привітав професорсько-викладацький склад і курсантів Національного університету «Одеська морська академія» заступник Одеського міського голови Петро Рябоконь.

    За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, плідну науково-педагогічну діяльність, підготовку висококваліфікованих фахівців співробітникам Національного університету «Одеська морська академія» були вручені почесні міські нагороди.

    Так, цінним подарунком (наручними годинниками) нагороджений Міюсов Михайло Валентинович - ректор Національного університету «Одеська морська академія».

    Почесною відзнакою Одеського міського голови «Подяка» нагороджені:
    Заічко Павло - курсовий офіцер організаційно-стройового відділу;
    Кардаш Володимир - заступник декана судномеханічного факультету, доцент кафедри суднових допоміжних установок і холодильної техніки;
    Кульбацький Андрій - заступник декана факультету морських перевезень і технологій (заочна форма навчання);
    Мартиненко Сергій - заступник декана судноводійного факультету; 
    Сандлер Альберт - доцент кафедри теорії автоматичного управління і обчислювальної техніки.

    Почесною відзнакою Одеського міського голови «Трудова слава» нагороджені:
    Вітюховська Тетяна - начальник відділу кадрів;
    Голіков Володимир - проректор з наукової роботи;
    Савчук Віктор - начальник науково-дослідної частини;
    Семенюк Олександр - начальник організаційно-стройового відділу.

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    Почесною грамотою виконавчого комітету Одеської міської ради нагороджені:
    Барабаш Гаррі - завідувач лабораторією «Навчальне машинно-котельне відділення» кафедри «Технічна експлуатація флоту»;
    Бельо Людмила - старший викладач кафедри цивільного та трудового права;
    Бузовський Володимир - доцент кафедри судових допоміжних установок і холодильної техніки;
    Жуков Дмитро - старший викладач кафедри управління судном; 
    Задой Іванна - доцент кафедри цивільного та трудового права;
    Іванов Борис - старший інспектор газокотельної служби відділу головного механіка;
    Нікуліна Олена - доцент, завідувач кафедри англійської мови №3, Петров Юрій - провідний спеціаліст судномеханічного факультету.

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    Легендарна Одеська морська академія відзначила 75-річчя з дня заснування
    Легендарна Одеська морська академія відзначила 75-річчя з дня заснування
    Легендарна Одеська морська академія відзначила 75-річчя з дня заснування
    Легендарна Одеська морська академія відзначила 75-річчя з дня заснування
    Легендарна Одеська морська академія відзначила 75-річчя з дня заснування
    Легендарна Одеська морська академія відзначила 75-річчя з дня заснування
    Легендарна Одеська морська академія відзначила 75-річчя з дня заснування
    Легендарна Одеська морська академія відзначила 75-річчя з дня заснування
    Легендарна Одеська морська академія відзначила 75-річчя з дня заснування
    Легендарна Одеська морська академія відзначила 75-річчя з дня заснування
    Легендарна Одеська морська академія відзначила 75-річчя з дня заснування

    Національний університет «Одеська морська академія» був створений як навчальний заклад для підготовки командних кадрів плавскладу для морського і військово-морського флоту 7 червня 1944р.
    25 серпня 2015 Указом Президента України № 500 «Про Національний університет « Одеська морська академія » Одеської національної морської академії присвоєні статус Національний університет і назва - Національний університет« Одеська морська академія ».
    Наразі до складу Національного університету «Одеська морська академія» входять 6 факультетів у базовому вищому навчальному закладі, а також позабазові структурні підрозділи: Інститут Військово-Морських Сил (м.Одеса), Дунайський інститут (м.Ізмаїл), Азовський морський інститут ( м.Маріуполь), морехідне училище ім. О.І. Маринеска (м.Одеса), Морський коледж технічного флоту (м.Одеса).
    Сьогодні Національний університет «Одеська морська академія» має: унікальну матеріально-технічну базу, сучасне лабораторне та тренажерне обладнання, сучасний спортивний комплекс, що входить у резерв олімпійської підготовки спортсменів України, водноспортивну базу та багато іншого.

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