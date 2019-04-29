Мангал та шашлики: одеський Будинок профспілок шокував журналістів перед роковинами трагедії (фото)



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П'яті роковини трагедії в Одесі

Перед роковинами трагедії в одеському Будинку профспілок журналіст видання «Думська» вирішив перевірити, що відбувається на задньому дворі будівлі та Куликовому полі.

На задньому дворі Будинку профспілок споруджено альтанку з цегляним мангалом. Охорона будівлі була налаштована, м'яко кажучи, не дуже дружелюбно і забороняла знімати «шашличну», погрожуючи фізичною розправою.

У свою чергу голова Федерації профспілок Одеської області В'ячеслав Буратинський заявив, що не знає, хто встановив мангал, однак нічого поганого в цьому не бачить.

«Можливо, це будівельники зробили, але якщо чесно, я проблем не бачу - вона нікому не заважає», - заявив Буратинський.

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в результаті масових заворушень на вулицях Одеси в Будинку профспілок сталася страшна пожежа, що забрала 42 людські життя.

З 2017 року будівлі йде ремонт. При цьому прокуратура судилася з Федерацією профспілок, намагаючись повернути Будинку профспілок в державну власність. Будівлю хотіли передати під штаб ВМСУ, проте суд став на сторону ФПУ.