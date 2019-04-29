  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Мангал та шашлики: одеський Будинок профспілок шокував журналістів перед роковинами трагедії (фото)

    • Розсилка
    Мангал та шашлики: одеський Будинок профспілок шокував журналістів перед роковинами трагедії (фото)

    П'яті роковини трагедії в Одесі

    Перед роковинами трагедії в одеському Будинку профспілок журналіст видання «Думська» вирішив перевірити, що відбувається на задньому дворі будівлі та Куликовому полі.

    На задньому дворі Будинку профспілок споруджено альтанку з цегляним мангалом. Охорона будівлі була налаштована, м'яко кажучи, не дуже дружелюбно і забороняла знімати «шашличну», погрожуючи фізичною розправою.

    Читайте також

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Мангал та шашлики: одеський Будинок профспілок шокував журналістів перед роковинами трагедії (фото)
    Мангал та шашлики: одеський Будинок профспілок шокував журналістів перед роковинами трагедії (фото)
    Мангал та шашлики: одеський Будинок профспілок шокував журналістів перед роковинами трагедії (фото)
    Мангал та шашлики: одеський Будинок профспілок шокував журналістів перед роковинами трагедії (фото)
    Мангал та шашлики: одеський Будинок профспілок шокував журналістів перед роковинами трагедії (фото)

    У свою чергу голова Федерації профспілок Одеської області В'ячеслав Буратинський заявив, що не знає, хто встановив мангал, однак нічого поганого в цьому не бачить.

    «Можливо, це будівельники зробили, але якщо чесно, я проблем не бачу - вона нікому не заважає», - заявив Буратинський.

    Нагадаємо, 2 травня 2014 року в результаті масових заворушень на вулицях Одеси в Будинку профспілок сталася страшна пожежа, що забрала 42 людські життя.

    З 2017 року будівлі йде ремонт. При цьому прокуратура судилася з Федерацією профспілок, намагаючись повернути Будинку профспілок в державну власність. Будівлю хотіли передати під штаб ВМСУ, проте суд став на сторону ФПУ.

    Читайте також
    пожежа трагедія прокуратура суд Одеса
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ