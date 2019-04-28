Джессика Альба празднует день рождения: соблазнительные фото актрисы

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Джессика Альба – популярная американская актриса, звезда фильмов «Фантастическая четверка» и «Милашка».

Джессика родилась 28 апреля 1981 года в Калифорнии в семье офицера ВВС США.

Настоящим подарком за перенесенные страдания для девушки стало предложение Джеймса Кэмерона сыграть главную героиню – спроектированного суперсолдата – в сериале «Ангел Тьмы» в 2000 году.

Эта работа сделала актрису знаменитой и принесла ей номинацию на «Золотой глобус». Тогда же Джессика была названа самой сексуальной девушкой планеты по версии MAXIM, такой статус впоследствии она получала еще не раз.

Самыми известными киноработами актрисы являются роли в фильмах «Лапочка», «Город грехов», Фантастическая четверка», «Удачи, Чак», «День Святого Валентина».

Номер один в списке «99 самых желанных женщин» 2006 года, «Самая сексуальная женщина в мире» по версии журнала FHM, американская актриса Джессика Альба является обладательницей многочисленных наград не только за невероятную красоту, но и необычайный талант, среди которых «Teen Choice Award», «Сатурн» в категории «Лучшая телеактриса» и номинация на «Золотой Глобус» за работу в сериале «Темный ангел».

Несмотря на насыщенную модельную карьеру, частые фотосъемки, и всестороннее внимание к ее красоте, Джессика Альба не снимается обнаженной, и придерживается этого строгого правила вопреки многочисленным предложениям со стороны режиссеров.

Стоит отметить, что однажды фото актрисы появилось на обложке журнала «Playboy», после чего Альба подала в суд за использование фотографий без ее согласия.

Иск был отозван лишь после личных извинений владельца «Playboy» Хью Хефнера, который согласился сделать пожертвования в две благотворительные организации, которым Альба оказывала поддержку.