Медики нагадують одеситам про важливість профілактики грипу та ГРВІ



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Все про грип в Одесі: захворюваність, штамовий склад, методи профілактики, адреси вакцинації

Епідсезон 2019-2020 років щодо ГРВІ та грипу почався 1 жовтня 2019 року і триватиме до травня 2020 року. З початку епідсезону захворюваність на грип та ГРВІ в Одесі знаходиться на сезонному рівні і не перевищує епідпоріг. В даний час в Одесі обласним лабораторним центром реєструються випадки ГРВІ, про реєстрацію грипу мова поки що не йде.

Переважає захворюваність серед дітей - три чверті всіх випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій. За останній тиждень спостерігається зростання захворюваності на ГРВІ серед дітей у віці 5-14 років - на 27%, в порівнянні з попереднім тижнем. З 28 жовтня школярі на тиждень йдуть на канікули. Роз'єднання організованих колективів дозволяє прогнозувати зниження захворюваності на ГРВІ та грип в даній віковій групі, а також дає можливість в цей час зробити дітям щеплення від грипу.

Медики прогнозують дві хвилі підйому захворюваності на грип та ГРВІ: перша - в грудні 2019 року, друга - наприкінці січня - початку лютого 2020 року з піком в останній тиждень січня.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в епідсезоні 2019-2020 рр. в Україні очікується циркуляція чотирьох штамів вірусу грипу. З них два - віруси штаму А (H1N1 / Брисбен і H3N2 / Канзас) і два - штаму В (Колорадо / лінія Вікторія і Пхукет / лінія Ямагата).

Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського попереджає, що при можливої циркуляції штам грипу Канзас особливо небезпечний для людей похилого віку, обтяжених хронічними захворюваннями, а штам Брисбен - для дітей, вагітних жінок, людей з цукровим діабетом, ожирінням, бронхіальною астмою та іншими захворюваннями дихальної системи.

Грип - це важка вірусна інфекція, яка може викликати серйозні ускладнення: пневмонію, менінгоенцефаліт та інші небезпечні наслідки для здоров'я. Єдиним специфічним способом профілактики грипу є вакцинація. Вона значно знижує шанси захворіти на грип, а в разі захворювання воно проходить набагато легше, швидше і без ускладнень.

Вакцинація від грипу не внесена до Національного календаря щеплень в Україні, проте є рекомендованою. Щеплення необхідне всім, в першу чергу - людям з груп підвищеного ризику ускладнень грипу. До них відносяться діти до 5 років, вагітні жінки, люди похилого віку, хворі на цукровий діабет, захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем. Також в разі захворювання ці люди в першу чергу підлягають госпіталізації.

Вакцинація від грипу рекомендована групам професійного ризику - педагогам, медпрацівникам, водіям міського транспорту, працівникам супермаркетів та закладів громадського харчування і всім, чия робота пов'язана з перебуванням в громадських місцях і контактом з людьми.

В Україні в цьому епідсезоні дозволені до застосування дві вакцини від грипу: 4-компонентна Ваксигрип (Франція) і 3-хкомпонентна Джі Сі Флю (Південна Корея). Робити щеплення дітям від грипу можна, починаючи з шестимісячного віку.

Вакцини від грипу в Одесі є в наявності в муніципальних аптеках КП «Одесфарм» та інших аптечних мережах. Для вакцинації необхідно придбати вакцину в аптеці і з дотриманням температурного режиму (+ 2 + 8 С) протягом двох годин з моменту покупки доставити її в кабінет щеплень Центру первинної медико-санітарної допомоги або дитячої поліклініки. З собою обов'язково необхідно мати аптечний чек із зазначенням дати і часу покупки вакцини. Перед щепленням від грипу дорослих оглядає сімейний лікар, дітей - сімейний лікар або педіатр.

Для неспецифічної профілактики грипу та ГРВІ необхідно:

уникати контактів з особами, які мають очевидні ознаки застуди;

за можливості скоротити час перебування в місцях масового скупчення людей і громадському транспорті;

ретельно дотримуватися правил особистої гігієни - регулярно мити руки з милом або протирати їх спеціальним засобом для обробки рук;

проводити вологе прибирання і провітрювання приміщень, частіше бувати на свіжому повітрі;

зміцнювати захисні сили організму за допомогою повноцінного сну, збалансованого харчування, відмови від шкідливих звичок, фізичних вправ і позитивного життєвого настрою.

При появі симптомів грипу або ГРВІ слід залишитися вдома, а не ходити на роботу, не їздити в громадському транспорті, не відвідувати масові заходи - щоб не поширювати інфекцію.

У разі захворювання необхідно звернутися до лікаря. Тільки фахівець може відрізнити грип від інших інфекційних захворювань і призначити правильне лікування. Самолікування при грипі неприпустиме, особливо небезпечний безконтрольний прийом антибіотиків.