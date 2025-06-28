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Мер Одеси грубо відповів військовому на питання про пам'ятник Пушкіну

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Мер Одеси грубо відповів військовому на питання про пам'ятник Пушкіну
Труханов нагрубіянив військовому через Пушкіна
фото з відкритих джерел

Геннадій Труханов заявив, що Пушкін для нього не «адепт руского міра», а історична постать

Колишній тележурналіст, а нині військовослужбовець 122-ї окремої бригади територіальної оборони Мирослав Откович поцікавився у мера Одеси Геннадія Труханова, чому у місті досі стоїть пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну. У відповідь мер запитав, чому чоловік не в окопі. Як інформує «Главком», про це військовий розповів у коментарі «УП» в суботу, 28 червня.

Напередодні, 27 червня, Мирослав Откович був в Одесі – зустрічався з місцевими волонтерами. Прогулюючись біля міської ради, він побачив інсталяцію з уламками російських ракет та позначками ударів по кожному з українських міст.

«А знаєте, що цікаво? Що ця інсталяція стоїть поруч з адептом «руского міра» – пам’ятником Пушкіну… Не можуть в Ізраїлі стояти пам’ятники Гітлеру і Геббельсу. А в нас адепти «руского міра» стоять поруч з поґвалтованими знищеними українськими містами. Де логіка? Хто мені пояснить?», – запитує Откович.

Військовослужбовець у коментарі журналістам нагадав, що рішення про знесення пам’ятника Пушкіну в Одесі давно ухвалене, але так не виконане.

«Тому я вирішив запитати про це мера Одеси Труханова. Він випадково опинився поруч, і я скористався цією нагодою. Ви можете бачити на відео, як я представився і поставив запитання. Те, що я почув від нього, було не вперше, але все одно неприємно вражає: «Пушкін ні до чого», а ідеологічні маркери держави-агресора Труханова не бентежать», – пояснив він.

На відео, яким поділився Откович, видно, як військовий запитує Труханова, чи сприймає він пам’ятник «адепту руского міра» Пушкіну поруч з інсталяцією про постраждалі українські міста.

Геннадій Труханов відповів, що Пушкін для нього не «адепт руского міра», а історична постать. Він також запитав, чим для військового є оперний театр. Откович нагадав, що саме пам’ятник є частиною ідеології російського диктатора Володимира Путіна, який вважає Одесу російським містом.

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«Ви де працюєте? Що ви тут робите? Чому ви не в окопах?», – запитав Труханов і звинуватив військового в тому, що він «розділяє суспільство».

Раніше в Одесі місцеві активісти накинули зашморг на пам’ятник Пушкіну. Вони вимагають від місцевої влади демонтувати монумент російському літературному діячу.

Також депутати Одеської міської ради підтримали проєкт виділення коштів на роботи з демонтажу пам'ятників із російською імперською та радянською символікою.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що в Одесі знесуть пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну. Про це заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер в інтерв'ю «Міста сили». «Так, він також у розпорядженні, є підпис щодо його знесення. Сьогодні розійшлися всі листи щодо знесення таких пам’ятників», – заявив голова Одеської ОВА.

Це рішення суперечить заяві мера Одеси Геннадія Труханова від 23 серпня, який стверджував, що пам'ятник не можна зносити через його внесення до реєстру ЮНЕСКО як частину культурної спадщини.

«Сьогодні приходять будь-які делегації європейські, європейські туристи, – вони знають, хто такий Пушкін, і кажуть, що він був, працював, написав якісь твори свої. Він був тут, до речі, на засланні. Плюс коли ми подавали в ЮНЕСКО наше мотиваційне досьє, ми ж зазначали, і про це знають в ЮНЕСКО, що це культурна спадщина», – сказав мер. Кіпер не надав додаткових деталей щодо знесення пам'ятника, але зазначив, що всі необхідні документи вже розіслані.

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Теги: Одеса військові Геннадій Труханов

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