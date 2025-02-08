В Одесі побили 72-річну матір загиблого воїна. Мер Труханов відреагував

Жінці буде надано всю необхідну медичну та психологічну допомогу

В Одесі побили літню матір полеглого захисника, яка працює в школі. Про інцидент повідомила директорка департаменту освіти Олена Буйневич. 72-річна матір загиблого воїна звернулася до офісу організації, пов’язаної з соціальною допомогою. Однак працівниця офісу відмовилася пустити її всередину, після суперечки вдарила в груди, а потім ще й притискала до підлоги коліном.

Жінка змогла втекти, після цього їй стало зле на роботі. Їй викликали швидку, яка передала інформацію правоохоронцям. Однак замість розслідування ситуація почала розгортатися проти постраждалої – їй телефонують, принижують, звинувачують у нападі та вимагають покарати.

На інцидент відреагував мер Одеси Геннадій Труханов. Він заявив, що жінці буде надано всю необхідну медичну та психологічну допомогу.

«Я беру це питання під свій особистий контроль. Чекаємо на оцінку та відповідні дії правоохоронців. Винні мають понести заслужене покарання», – зауважив Труханов.

Раніше у Харкові жорстко побили та пограбували військовослужбовця. Правоохоронці затримали двох підозрюваних.

Нагалаємо, в Івано-Франківську невідомі напали на чоловіка у військовій формі. Очевидцем бійки став місцевий мешканець.

До слова, поліцейські затримали підозрюваного у побитті військового у Смілі. Проти нього порушили кримінальні провадження за чотирма статтями. Також за фактом побиття ветерана у місті Сміла на Черкащині поліція проводить розслідування кримінальних проваджень, за якими фігуранту оголошено про підозру в процесуальному порядку. Чоловік може отримати до 12 років ув’язнення.