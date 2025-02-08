Головна Одеса Новини
search button user button menu button

В Одесі побили 72-річну матір загиблого воїна. Мер Труханов відреагував

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
В Одесі побили 72-річну матір загиблого воїна. Мер Труханов відреагував
Літній жінці стало зле, їй викликали швидку
фото ілюстративне

Жінці буде надано всю необхідну медичну та психологічну допомогу

 

В Одесі побили літню матір полеглого захисника, яка працює в школі. Про інцидент повідомила директорка департаменту освіти Олена Буйневич. 72-річна матір загиблого воїна звернулася до офісу організації, пов’язаної з соціальною допомогою. Однак працівниця офісу відмовилася пустити її всередину, після суперечки вдарила в груди, а потім ще й притискала до підлоги коліном.

Жінка змогла втекти, після цього їй стало зле на роботі. Їй викликали швидку, яка передала інформацію правоохоронцям. Однак замість розслідування ситуація почала розгортатися проти постраждалої – їй телефонують, принижують, звинувачують у нападі та вимагають покарати.

На інцидент відреагував мер Одеси Геннадій Труханов. Він заявив, що жінці буде надано всю необхідну медичну та психологічну допомогу.

«Я беру це питання під свій особистий контроль. Чекаємо на оцінку та відповідні дії правоохоронців. Винні мають понести заслужене покарання», – зауважив Труханов.

Раніше у Харкові жорстко побили та пограбували військовослужбовця. Правоохоронці затримали двох підозрюваних.

Нагалаємо, в Івано-Франківську невідомі напали на чоловіка у військовій формі. Очевидцем бійки став місцевий мешканець.

До слова, поліцейські затримали підозрюваного у побитті військового у Смілі. Проти нього порушили кримінальні провадження за чотирма статтями. Також за фактом побиття ветерана у місті Сміла на Черкащині поліція проводить розслідування кримінальних проваджень, за якими фігуранту оголошено про підозру в процесуальному порядку. Чоловік може отримати до 12 років ув’язнення.

Читайте також:

Теги: Геннадій Труханов чоловік поліція розслідування Одеса

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В потерпілого – вибухова травма, уламкове поранення ноги та спини
Окупанти скинули вибухівку на жителя Херсонщини, він у тяжкому стані
11 сiчня, 22:57
Шахрая затримали правоохоронці
У Сумах викрито шахрая, який видавав себе за спецпризначенця та виманював у волонтерів гроші
14 сiчня, 22:21
Поліцейські Прикарпаття розшукали та затримали підозрюваного у вбивстві матері
На Прикарпатті син під час конфлікту задушив власну матір
18 сiчня, 04:06
Головні новини ночі проти 26 січня
Атака дронів на Рязанський НПЗ, побиття підлітка у Києві: головне за ніч
26 сiчня, 06:01
До поліції надійшло повідомлення від чергового по залізничній станції «Бобрик», який повідомив про травмування підлітка
На Київщині підліток отримав опіки струмом на даху електрички
27 сiчня, 16:18
Внаслідок ракетного обстрілу Миколаєва загинули дві працівниці підприємства
Внаслідок ракетного удару по підприємству в Миколаєві загинули дві жінки
28 сiчня, 22:59
Двоюрідний брат Кадирова скуповує вілли в Дубаї
Брат Кадирова придбав у Дубаї чотири вілли вартістю понад $20 млн
30 сiчня, 13:44
Подружжя стверджувало в суді, що переказували кошти сину, аби допомогти йому повернутися до Швейцарії
Швейцарія засудила подружжя за переказ коштів сину: шокуюча причина
30 сiчня, 20:20
Туска звинуватили в організації «державного перевороту»
Прокуратура Польщі почала розслідування щодо Туска через підозру в держперевороті
6 лютого, 20:55

Новини

В Одесі побили 72-річну матір загиблого воїна. Мер Труханов відреагував
В Одесі побили 72-річну матір загиблого воїна. Мер Труханов відреагував
Трагедія на Одещині: чоловік убив жінку та спробував приховати злочин, видавши його за ДТП
Трагедія на Одещині: чоловік убив жінку та спробував приховати злочин, видавши його за ДТП
На Одещині затримано двох підозрюваних у диверсії за завданням спецслужб РФ (фото)
На Одещині затримано двох підозрюваних у диверсії за завданням спецслужб РФ (фото)
Росія атакувала Одещину ракетою: є загиблий та поранений
Росія атакувала Одещину ракетою: є загиблий та поранений
В Одесі жінка з малолітньою донькою випали з вікна 16-го поверху
В Одесі жінка з малолітньою донькою випали з вікна 16-го поверху
Матір хлопчика, тіло якого було виявлено в морозильній камері, опинилась під вартою: моторошні подробиці
Матір хлопчика, тіло якого було виявлено в морозильній камері, опинилась під вартою: моторошні подробиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
162K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 лютого: ситуація на фронті
56K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 лютого 2025
11K
Втрати ворога станом на 8 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
11K
«Спочивай з миром, воїне, поете, коханцю!» Депутатка Безугла розказала про свій бурхливий роман на фронті
9431
«Євробачення-2025»: онлайн-трансляція фіналу нацвідбору
3711
Окупанти готують затяжну наступальну операцію – майор Нацгвардії

Новини

8 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У восьми областях України введено аварійні відключення електроенергії (оновлено)
Вчора, 08:54
7 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Аварійні відключення електроенергії введено у восьми областях України
6 лютого, 11:17
Повітряна тривога в Києві тривала 30 хвилин
6 лютого, 11:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
6 лютого, 03:42

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua