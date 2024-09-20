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В Одесі знесуть пам'ятник Пушкіну

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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В Одесі знесуть пам'ятник Пушкіну
Місцева влада вирішила знесли пам'ятник російському письменкові
фото з відкритих джерел

У місті невдовзі знесуть пам'ятник Пушкіну

В Одесі знесуть пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну. Про це заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер в інтерв'ю Міста сили.

«Так, він також у розпорядженні, є підпис щодо його знесення. Сьогодні розійшлися всі листи щодо знесення таких пам’ятників», — заявив голова Одеської ОВА.

Це рішення суперечить заяві мера Одеси Геннадія Труханова від 23 серпня, який стверджував, що пам'ятник не можна зносити через його внесення до реєстру ЮНЕСКО як частину культурної спадщини.

23 серпня мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що пам’ятник Пушкіну в місті не можна зносити, оскільки його внесено до реєстру ЮНЕСКО.

«Сьогодні приходять будь-які делегації європейські, європейські туристи, — вони знають, хто такий Пушкін, і кажуть, що він був, працював, написав якісь твори свої. Він був тут, до речі, на засланні. Плюс коли ми подавали в ЮНЕСКО наше мотиваційне досьє, ми ж зазначали, і про це знають в ЮНЕСКО, що це культурна спадщина», – сказав мер.

Кіпер не надав додаткових деталей щодо знесення пам'ятника, але зазначив, що всі необхідні документи вже розіслані.

Нагадаємо, в Одесі скандал: мерія за 33 млн замінює вікна в ліцеї, які вже замінили благодійники.
 
 
 
 
 

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Теги: Одеса ЮНЕСКО Геннадій Труханов

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