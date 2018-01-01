Мер Одеси не виходить на роботу

Відпустка Труханова дещо затягнулася

Одеський міський голова Геннадій Труханов ще не приступив до своїх обов'язків, не дивлячись на те, що вчора закінчилась його занадто тривала відпустка. Про це повідомляє місцеве видання Думская. Сьогоднішню апаратну нараду проводить віце-мер Анатолій Орловський. У ЗМІ нагадують, що мер знаходиться поза межами міста з 26 грудня, відколи



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Мер Одеси Геннадій Труханов

Відпустка Труханова дещо затягнулася

Одеський міський голова Геннадій Труханов ще не приступив до своїх обов'язків, не дивлячись на те, що вчора закінчилась його занадто тривала відпустка. Про це повідомляє місцеве видання Думская.

Сьогоднішню апаратну нараду проводить віце-мер Анатолій Орловський.

У ЗМІ нагадують, що мер знаходиться поза межами міста з 26 грудня, відколи розпочалась його чергова відпустка.

Спочатку Геннадій Труханов планував відпочивати до 18 січня, але в останній день продовжив відпустку до 21-го, а потім несподівано оформив собі відрядження до Афін.

З Греції він полетів до швейцарського Давосу, де повинен був знаходитися до 28 січня.

Пізніше він взяв відпустку за свій рахунок до 4 лютого.

Як зазначають у виданні, все це може бути пов'язано з активізацією роботи НАБУ по «справі краю».