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    Одеська міськрада готова витратити 500 тис. грн на відновлення обваленого будинку

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    1 березня, частина будинку обвалилася - Одеська міськрада готова витратити 500 тис. грн на відновлення обваленого будинку
    1 березня, частина будинку обвалилася
    фото: Суспільне

    Цей будинок на Ніжинській тріснув 27 лютого

    В Одесі анонсували роботи з відновлення будинку-пам'ятки на вулиці Ніжинській, 16, частина якого обвалилася 1 березня. На реставраційні роботи у мерії планують виділити 500 тисяч гривень. Відповідне рішення одеські депутати ухвалили на засіданні міськради, повідомляє Суспільне.

    Зокрема, депутати розглянули та прийняли правку до міського бюджету щодо зміни суми фінансування на відновлення зруйнованого будинку-пам'ятки на Ніжинській, 16. На реставрацію замість передбачених раніше 300 тисяч гривень вирішили виділити 500 тисяч.

    Цей будинок на Ніжинській тріснув 27 лютого. Тоді місцева влада відселила мешканців аварійної частини та перекрила газопостачання до будівлі. Роботи ускладнював статус будинку: це пам'ятка архітектури.

    Через декілька днів, 1 березня, частина будинку обвалилася. За словами заступника директора департаменту міського господарства Віталія Цуркана, в обваленій частині будинку людей не було. Жителів відселили відразу після появи тріщини, запевнив Цуркан.

    Нагадаємо, будинок в центрі Одеси знову опинися під загрозою руйнування.

    Теги: міськрада Одеса будинок реставрація
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