Минулого тижня в Одесі зареєстровано 52 випадки захворюваності на кір



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Інформація щодо захворюваності на інфекційні хвороби в Одесі

За інформацією ГУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України», минулого тижня на ГРВІ та грип захворіли 5318 одеситів, з яких 72,5% склали діти у віці до 17-ти років.

Серед дорослого населення відзначено зниження захворюваності на 6,6% менше порівняно з попереднім тижнем. Захворюваність на ГРВІ та грип в Одесі відповідає сезонному рівню для цієї пори року.

За даними моніторингу вірусологічних досліджень, спостерігається одночасна циркуляція вірусів грипу і вірусів негрипозної етіології. Переважають віруси грипу, з них А / H3N2 - 81,1% і А / H1N1 - 17,9%.

З урахуванням епідситуації для запобігання поширенню грипу та ГРВІ наказом департаменту охорони здоров'я Одеської міськради з 20 грудня 2018 року введено обмежувальні заходи в міських лікувально-профілактичних установах, зокрема обмеження відвідування пацієнтів у стаціонарах.

Захворюваність на кишкові інфекції в Одесі за минулий тиждень склала 169 випадків, з яких 65% - діти, більшість у віці 1-4-х років.

Захворюваність на кір в Одесі залишається високою і за останній тиждень збільшилася на 6 випадків порівняно з попереднім тижнем. Минулого тижня на кір захворіли 52 одесити - 27 дітей і 25 дорослих.

З початку 2019 року в Одесі зареєстровані 280 пацієнтів з кором, з яких 128 дітей. З усіх захворілих близько 94% не мали жодного щеплення від кору.

У всіх дитячих міських поліклініках Одеси є вакцини КПК виробництва Бельгії і США, що забезпечують ефективний захист від кору, паротиту та краснухи.

Одеські медики настійно рекомендують усім батькам, чиї діти не щеплені від кору, вакцинувати їх від цього небезпечного інфекційного захворювання, яке викликає важкі ускладнення. Вакцинація від кору в Україні проводиться у 12 місяців і 6 років. Діти повинні бути вакциновані за першої можливості, коли настав час щеплення за календарем, тобто відразу після настання 12-місячного і 6-річного віку.