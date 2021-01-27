Міськвиконком змінив норми накопичення сміття: одеситам доведеться платити більше

Тепер одесити будуть платити за вивезення сміття на декілька гривень більше

Нові норми накопичення твердих побутових відходів затвердив сьогодні виконком Одеської міської ради. Як передає «Думська», тепер вони становлять 3,199 кубометра на рік на одного жителя багатоквартирного будинку та 5,522 кубометра на жителя приватного сектора. Раніше було 2,92 і 4,8 куба відповідно.

У результаті одесити будуть платити за вивезення сміття більше: 18,7 грн місяць з людини в багатоквартирних будинках (зараз 17,11 грн) і 32,36 грн – у приватних (зараз 28,12 грн).

Директор департаменту економічного розвитку Сергій Тетюхін розповів, що, згідно із законом, норми накопичення повинні переглядатися раз у п'ять років, проте в Одесі це робили в останній раз у 2006 (для фізосіб) і 2008 роках (для юридичних осіб).

«У 2016 році була створена робоча група з чиновників і представників компаній, які вивозять сміття, проведено аналіз діяльності і вироблені норми. З огляду на те, що такі норми діють п'ять років, у нас фактично залишився рік. Ми пропонуємо підтримати їх зараз, а департамент міського господарства поки що займеться розробкою норм на 2022 рік і далі», – зазначив він.

Він додав, що нові норми потрібні для затвердження схеми санітарної очистки міста.

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