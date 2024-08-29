На білборді в Одесі дизайнери переплутали призерок Олімпіади

Після розголосу в мережі адміністрація міста оперативно виготовила новий плакат

Мерія Одеси потрапила в незвичну ситуацію під час привітання легкоатлетки Ірини Геращенко з бронзовою медаллю Олімпійських ігор 2024 року. На рекламному плакаті в місті помилково розмістили знімок її партнерки по збірній – Ярослави Магучіх. Про це повідомляють «Думська» та «Підслухано Одеса».

«Одеса вітає бронзову призерку Олімпійських ігор! Ірина Геращенко», – написано на бігборді поряд із фото Магучіх, яка на Олімпіаді-2024 виборола золото.

У коментарі місцевому виданню в одеській мерії розповіли, що вже розробили правильний дизайн білборда.

«На жаль, сталася прикра помилка, включився людський фактор. Управління реклами перепрошує спортсменку. Вже сьогодні все буде виправлено», – пояснили в адміністрації.

Після розголосу мерія оперативно замовила новий рекламний плакат, який вже розміщений у місті фото: dumskaya.net

Крім того, у муніципалітеті додали, що привітали всіх українських призерів Олімпіади, незалежно від міста, в якому вони живуть.

Нагадаємо, 4 серпня, на Олімпійських іграх українка Ірина Геращенко фінішувала на третьому місці та здобула бронзову нагороду. Ця нагорода є першою олімпійською медаллю для Ірини Геращенко.

У той же день Ярослава Магучіх виграла Олімпійські ігри у стрибках у висоту. Для здобуття нагороди Ярославі вистачило взяти з першої спроби висоту 2 м.