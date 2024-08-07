Олімпіада-2024. Україна тримається у топ-20 медального заліку

Ілля Ковтун після здобуття срібла має в активі нагороди з усіх рівнів змагань

Сьогодні наші спортсмени не змогли гарантувати собі нові нагороди

Підійшов до завершення одинадцятий день Олімпіади-2024, і настав час поглянути на розподіл сил у медальному заліку.

Україна сьогодні медалей не виграла, проте захистити свою вісімнадцяту позицію медального заліку змогла: наші спортсмени за попередні дні здобули два «золота» (Ярослава Магучіх – легка атлетика, жіноча команда шаблісток – фехтування), два «срібла» (Сергій Куліш – кульова стрільба, Ілля Ковтун – спортивна гімнастика) та три «бронзи» (Ольга Харлан – фехтування, Михайло Кохан та Ірина Геращенко – легка атлетика). Уже завтра до цього переліку додасться нагорода боксера Олександра Хижняка, а також вестимуть боротьбу за медалі й інші наші спортсмени.

Жорсткішою стає боротьба на вершині таблиці, адже на перше місце знову вийшли Сполучені Штати Америки, які створили перевагу над Китаєм у дві золоті медалі. Саме американці здобули найбільше «золота» сьогодні: це відбулося завдяки перемозі Габріели Томас у бігу на 200 метрів, сенсаційному першому місцю Коула Хокера у бігу на 1500 метрів, а також тріумфу борчині Аміт Елор у ваговій категорії до 68 кілограмів, яка тренується під керівництвом українського наставника Валентина Каліки.

У десятці медального заліку позиції лишаються незмінними: Австралія йде третьою, Франція четвертою, Велика Британія – п'ятою, а місця з шостого по десяте посідають Південна Корея, Японія, Італія, Нідерланди та Німеччина.

Нагадаємо, що сьому нагороду Україні приніс гімнаст Ілля Ковтун, який став другим у вправах на паралельних брусах. Також у стрибках у висоту наша країна отримала подвійний подіум: Ярослава Магучіх стала олімпійською чемпіонкою, а Ірина Геращенко – бронзовою призеркою.

До слова, літні Олімпійські ігри проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті – острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це мають бути останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха.

Ігри 2024 року є першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.

Церемонія відкриття почалася о 19:30 26 липня 2024 року. Це стало другим випадком в історії, коли відкриття Олімпійських ігор відбулося за межами стадіону (першою була церемонія відкриття Літніх юнацьких Олімпійських ігор 2018 року).

Парад націй проходив у рамках параду човнів по Сені від мосту Аустерліц до Єнського мосту, а офіційний протокол відбувся на площі Трокадеро на тимчасовому «міні-стадіоні». Маршрут параду довжиною 6 кілометрів (3,7 милі) показував культурні елементи церемонії та види на визначні пам'ятки Парижа.

Постановником церемонії літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року виступив режисер Тома Жоллі.

Олімпіада-2024. Медальний залік