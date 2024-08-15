У центрі Одеси під час ракетного удару спалахнув будинок

За даними рятувальників, загиблих та постраждалих немає

Пожежа спричинила паніку серед населення, адже всі подумали, що вона пов'язана із ракетним ударом

Увечері 14 серпня, в момент ракетного удару в Одесі, на вулиці Софіївська виникла пожежа у триповерховому житловому будинку. Про це повідомило Головне управління ДСНС в Одеській області.

У ДСНС зазначили, що пожежа спричинила паніку серед населення через нерозуміння причини її виникнення, адже всі подумали, що це «приліт».

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За даними рятувальників, загиблих та постраждалих немає. З мешканцями працювали психологи ДСНС та Національної поліції.

Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 150 кв м. Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, ввечері, 14 серпня, ворог атакував Одесу балістичною ракетою. Про це повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер.

«Ціллю агресора стали припортова цивільна інфраструктура. Одна людина, водій зерновозу, отримав поранення», – ідеться у повідомленні.

Нині постраждалий шпиталізований у лікарню у стані середнього ступеню важкості. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.