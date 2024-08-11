Олімпіада. США виграли медальний залік, Україна – в топ-25

Сполучені Штати Америки лише 10 з 30 участей на Олімпіадах не були першими в медальному заліку

Американці зуміли реалізувати свої фінальні шанси та захистити першість, яку вони не віддавали з 2012 року

Останній день паризьких Олімпійських Ігор подарував неабияку інтригу, адже Сполучені Штати Америки та Китай визначали, хто ж стане першою країною медального заліку.

У Китаю був один реальний шанс на золото, який вони використали. Йдеться про важкоатлетку Веньвень Лі, яка виграла перше місце з результатом у 209 кілограмів за сумою ривка та поштовху у ваговій категорії понад 81 кілограм. Проте у Сполучених Штатів таких шансів було аж чотири, половину з яких вони використали.

Незважаючи на дві поразки у фіналах у боротьбі, спершу перемогою відзначилася велогонщиця Дженіфер Валенте, яка захистила титул олімпійської чемпіонки у велотреку в омніумі. Після цього все було у руках потужної жіночої баскетбольної команди, яка зустрічалася у фіналі з Францією. Незважаючи на зірковий склад своїх опоненток, француженки билися до останньої секунди. У підсумку американки змогли вирвати перемогу з рахунком 67:66.

Таким чином, Сполучені Штати Америки стають першими у медальному заліку, вигравши його чотири рази поспіль. Другим залишається Китай, який нав'язав неймовірну конкуренцію своїм американським опонентам, однак не зумів фінішувати вище через меншу кількість срібних та бронзових медалей. Третьою ж стала Японія, яка зуміла повторити успіх домашньої Олімпіади в Токіо та знову потрапити до топ-3.

Четверте місце посіла Австралія, п'яте – країна-господарка Франція, шосте – Нідерланди, які показали найкращий результат в історії виступів на літніх Олімпіадах, сьоме – Велика Британія, восьме – Південна Корея, дев'яте – Італія, десяте - Німеччина.

Топ-10 медального заліку Скриншот з сайту Olympics.com

Суттєвого покращення позицій у медальному заліку у порівнянні з минулою Олімпіадою в Токіо змогла досягти Україна. Якщо три роки тому наші спортсмени посіли 44 місце з однією золотою нагородою, то зараз наша країна «поділила удвічі» минулу позицію та стала двадцять другою. Усіх українських призерів Олімпіади можна знайти тут.

Нагадаємо, що сьогодні відбудеться церемонія закриття Олімпійських Ігор-2024 у Парижі. Організатори називають майбутню подію справжньою подорожжю в часі.

Літні Олімпійські ігри прохили у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті – острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбувся дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це мають бути останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха.

Ігри 2024 року є першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.

Церемонія відкриття почалася о 19:30 26 липня 2024 року. Це стало другим випадком в історії, коли відкриття Олімпійських ігор відбулося за межами стадіону (першою була церемонія відкриття Літніх юнацьких Олімпійських ігор 2018 року).

Парад націй проходив у рамках параду човнів по Сені від мосту Аустерліц до Єнського мосту, а офіційний протокол відбувся на площі Трокадеро на тимчасовому «міні-стадіоні». Маршрут параду довжиною 6 кілометрів (3,7 милі) показував культурні елементи церемонії та види на визначні пам'ятки Парижа.

Постановником церемонії літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року виступив режисер Тома Жоллі.

Олімпіада-2024. Медальний залік