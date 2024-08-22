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В Одесі чоловік погрожував пістолетом працівникам ТЦК під час перевірки документів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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В Одесі чоловік погрожував пістолетом працівникам ТЦК під час перевірки документів
фото: пресслужба поліції

38-річний чоловік надавати пояснення щодо своїх дій відмовився

В Одесі під час перевірки військовослужбовцями ТЦК та СП військово-облікових даних перехожий погрожував їм пістолетом, приставив його до грудей одного з військових, а потім втік. Правоохоронці встановили особу чоловіка і розпочали кримінальне провадження за фактом погрози вбивством. Про це повідомляє із посиланням на Національну поліцію Одеської області.

За словами правоохоронців, під час перевірки військовослужбовцями ТЦК та СП військово-облікових даних у перехожого, останній відмовився надати документи. «Чоловік спровокував конфлікт з військовими, погрожував їм фізичною розправою та застосуванням пістолета, який направляв на них, приставив до грудей одного з військових, а потім втік», –  повідомили в поліції.

21 серпня поліцейські встановили правопорушника. 38-річний чоловік надавати пояснення щодо своїх дій відмовився. У нього вилучили пістолет, попередньо пневматичний, під патрон Флобера. Його буде скеровано на експертизу, вказали правоохоронці

За фактом погроз вбивством дізнавачі розпочали провадження за статтею 129 Кримінального кодексу України. Під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру.

Раніше повідомлялося, що у місті Яворів Львівської області було здійснено напад на працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Військовослужбовця доправлено до лікарні з закритою черепно-мозковою травмою. 

Нагадаємо,  21 червня, вранці стало відомо, що на співробітників ТЦК, які раніше обороняли Україну від російських окупантів, напали із газовим балончиком.

Теги: ТЦК Одеса мобілізація

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