Олімпіада. Геращенко здобула «бронзу» у стрибках у висоту
Ірина Геращенко першою серед українських легкоатлеток здобуває нагороду у Парижі
Сьогодні, 4 серпня, на Олімпійських іграх проходить фінал у стрибках у висоту серед жінок.
Змагання ще тривають, але українка Ірина Геращенко вже фінішувала на третьому місці та здобула бронзову нагороду.
Ірина з першої спроби взяла планку на висоті 1.95 м. А от висота 1.98 см не підкорилася нашій спортсменці. Але цього вистачило для здобуття бронзової нагороди.
Також бронзу здобула австралійка Елеонор Паттерсон.
Ця нагорода є першою олімпійською медаллю для Ірини Геращенко.
Ярослава Магучіх гарантувала собі срібну нагороду та продовжує боротьбу за золоту медаль.
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