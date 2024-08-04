Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Олімпіада. Геращенко здобула «бронзу» у стрибках у висоту

Христина Жиренко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Олімпіада. Геращенко здобула «бронзу» у стрибках у висоту
Геращенко здобула першу для себе олімпійську нагороду

Ірина Геращенко першою серед українських легкоатлеток здобуває нагороду у Парижі

Сьогодні, 4 серпня, на Олімпійських іграх проходить фінал у стрибках у висоту серед жінок. 

Змагання ще тривають, але українка Ірина Геращенко вже фінішувала на третьому місці та здобула бронзову нагороду.

Ірина з першої спроби взяла планку на висоті 1.95 м. А от висота 1.98 см не підкорилася нашій спортсменці. Але цього вистачило для здобуття бронзової нагороди.

Також бронзу здобула австралійка Елеонор Паттерсон.

Ця нагорода є першою олімпійською медаллю для Ірини Геращенко.

Ярослава Магучіх гарантувала собі срібну нагороду та продовжує боротьбу за золоту медаль.

Олімпіада-2024. Медальний залік

Читайте також:

Теги: Олімпіада стрибки у воду Ірина Геращенко олімпійські ігри

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Церемонія відкриття розпочалася о 20:30 на річці Сені
У Парижі стартували Олімпійські ігри. Яскраві фото церемонії відкриття
26 липня, 22:50
Для Олександра Хижняка бразильські боксери є принциповими суперниками
Анонс Олімпіади на 2 серпня. Очікуємо на медаль в боксі
2 серпня, 09:21
Марки з'являться у продажу 19 липня
«Укрпошта» анонсувала марки до Олімпійських ігор у Парижі
16 липня, 10:53
Олімпіада стала першим спортивним заходом у Франції, на який продано таку велику кількість квитків
На Олімпіаду-2024 продано найбільшу кількість квитків в історії
21 липня, 03:25
Послання генсека транслюватиметься на церемонії відкриття Олімпіади
Генсек ООН виступив із несподіваною заявою перед Олімпійськими іграми
23 липня, 21:54
Фехтувальниця Ольга Харлан поділилася емоціями після приїзду в Париж
Українські спортсмени присвятять свій виступ на Олімпіаді жертвам війни
25 липня, 22:20
Декілька потягів з Нідерландів до Парижа скасовано
Олімпіада-2024: у Франції скасовано потяги з Нідерландів
26 липня, 21:32
На сцені показали драг-квін-пародію на картину Леонардо да Вінчі «Таємна вечеря»
Перші дні Олімпіади-2024. Головні скандали та сенсації (фото, відео)
29 липня, 10:12
Ольга Харлан вітає фехтувальницю Башту після перемоги у матчі Олімпіади-2024
Харлан пояснила, чому потисла руку ексросіянці Башті на Олімпіаді
30 липня, 11:51

Новини

Легкоатлет Кохан виборює бронзу Олімпіади
Легкоатлет Кохан виборює бронзу Олімпіади
Магучіх виграє олімпійське золото для України
Магучіх виграє олімпійське золото для України
Олімпіада. Геращенко здобула «бронзу» у стрибках у висоту
Олімпіада. Геращенко здобула «бронзу» у стрибках у висоту
Здолав і суперника, і суддів. Хижняк переміг кубинця та вийшов до фіналу Олімпіади
Здолав і суперника, і суддів. Хижняк переміг кубинця та вийшов до фіналу Олімпіади
Олімпіада-2024. Стрілець Павло Коростильов пробився до фіналу змагань
Олімпіада-2024. Стрілець Павло Коростильов пробився до фіналу змагань
Співачка Адель зупинила своє шоу в Мюнхені заради фіналу Олімпіади
Співачка Адель зупинила своє шоу в Мюнхені заради фіналу Олімпіади

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 серпня: ситуація на фронті
17K
Повінь у Північній Кореї. Путін запропонував допомогу
13K
4 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
Росіяни перекидають усі резерви на один із напрямків: аналіз ISW
11K
Мережу заполонили меми і фотожаби після перемоги українських шаблісток на Олімпіаді
8943
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Енергетики цілодобово працюють над усуненням наслідків обстрілів. ДТЕК показала відео
Сьогодні, 20:38
Перше «золото» на Олімпіаді, удар «Хезболли» по Ізраїлю: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Відсутність продажу брухту «Укрзалізниці» призводить до втрат держбюджету – ГМК Центр
Вчора, 13:10
Атака на Ростовську область, влучання на Вінниччині: головне за ніч
Вчора, 06:35
За день ДТЕК повернув світло в п'ять населених пунктів, що були без електроенергії через обстріли
2 серпня, 18:56
Атака на Крим та вибухи у Курську: головне за ніч
2 серпня, 06:36

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua