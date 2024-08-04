Олімпіада. Геращенко здобула «бронзу» у стрибках у висоту

Геращенко здобула першу для себе олімпійську нагороду

Ірина Геращенко першою серед українських легкоатлеток здобуває нагороду у Парижі

Сьогодні, 4 серпня, на Олімпійських іграх проходить фінал у стрибках у висоту серед жінок.

Змагання ще тривають, але українка Ірина Геращенко вже фінішувала на третьому місці та здобула бронзову нагороду.

Ірина з першої спроби взяла планку на висоті 1.95 м. А от висота 1.98 см не підкорилася нашій спортсменці. Але цього вистачило для здобуття бронзової нагороди.

Також бронзу здобула австралійка Елеонор Паттерсон.

Ця нагорода є першою олімпійською медаллю для Ірини Геращенко.

Ярослава Магучіх гарантувала собі срібну нагороду та продовжує боротьбу за золоту медаль.

Олімпіада-2024. Медальний залік