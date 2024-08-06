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Японка Сусакі, яка підтримує Росію, сенсаційно програла у першому раунді Олімпіади

Ілля Мандебура
glavcom.ua
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Японка Сусакі, яка підтримує Росію, сенсаційно програла у першому раунді Олімпіади
Юї Сусакі часто тренується у Російській Федерації, проводячи збори з прихильниками Путіна
Фото: CNN

Тренування у Росії не допомогли японці вдало виступити на Олімпійських Іграх-2024

До старту борцівського турніру однією з найбільших зірок спортивної боротьби називали представницю вагової категорії до 50 кілограмів Юї Сусакі. Вона мала у своєму активі перемоги на 13 міжнародних турнірах без жодної поразки у кар'єрі, включаючи її виступ на Олімпіаді-2020 та чотири виграні чемпіонати світу. У статусі головної фаворитки вона підходила і до Олімпійських Ігор-2024 у Парижі, де була посіяна під першим номером. 

Однак доля підвела Сусакі, звівши її у першому раунді з найсильнішою серед несіяних борчинь – індійкою Вінеш Пхогат. Індійська школа жіночої боротьби перебуває на високому рівні і суттєво додала в останні роки, тож така серйозна суперниця, яка до того ж двічі піднімалася на п'єдестал світових першостей у ваговій категорії до 53 кілограмів, могла здивувати японку. Вона це і зробила, провівши атакувальну дію на останніх секундах та шокувала раніше непереможну Сусакі, – з рахунком 3:2 індійка Вінеш створила найбільшу сенсацію цих Олімпійських Ігор у боротьбі та вибила з боротьби за золото чинну олімпійську чемпіонку. Пізніше Вінеш Пхогат здолала українку Оксану Лівач, кубинську борчиню Юснейліс Гузман Лопес та дійшла до фіналу. 

Юї Сусакі є великою шанувальницею російської боротьби та Росії загалом. Її головним кумиром є Заурбек Сідаков, який був недопущений до Олімпіади-2024 через відвідування пропагандистських заходів та підтримку війни. Вона навіть написала пост російською мовою про те, наскільки пишається своїм «сенсеєм» та вдячна йому за тренування. 

Сусакі разом з Заурбеком Сідаковим
Сусакі разом з Заурбеком Сідаковим

Більше того, Сусакі готувалася до Олімпіади у російському Владикавказі. Цинізму діям японки додає те, що в одному з останніх постів вона розмістила нарізку моментів зі свого перебування у країні-терористці під групу з назвою «Дайте танк (!)» . Для японки війна в Україні ніби не існує, і вона роками продовжує підтримувати її своїми поїздками у тренувальні табори з борцями, які виступають за окупацію нашої країни. 

Завтра Юї Сусакі змагатиметься у втішних сутичках. У першому втішному поєдинку вона зустрінеться з українкою Оксаною Лівач, яка сьогодні драматично програла тій самій індійці Вінеш Пхогат. Українській борчині доведеться зробити диво і лишити без медалі любительку росіян. Однак сьогодні змагання показали, що тренування у Владивостоці можуть мати наслідки. 

Нагадаємо, що раніше Анжела Бладцева, яка підтримує війну в Україні, провалилася у фіналі стрибків на батуті, ставши лише п'ятою. Її називали головною надією на золото для російських «нейтральних» атлетів. 

Олімпіада-2024. Медальний залік

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Теги: Олімпіада війна школа Юї Сусакі золото медалі

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