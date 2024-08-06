Японка Сусакі, яка підтримує Росію, сенсаційно програла у першому раунді Олімпіади
Тренування у Росії не допомогли японці вдало виступити на Олімпійських Іграх-2024
До старту борцівського турніру однією з найбільших зірок спортивної боротьби називали представницю вагової категорії до 50 кілограмів Юї Сусакі. Вона мала у своєму активі перемоги на 13 міжнародних турнірах без жодної поразки у кар'єрі, включаючи її виступ на Олімпіаді-2020 та чотири виграні чемпіонати світу. У статусі головної фаворитки вона підходила і до Олімпійських Ігор-2024 у Парижі, де була посіяна під першим номером.
Однак доля підвела Сусакі, звівши її у першому раунді з найсильнішою серед несіяних борчинь – індійкою Вінеш Пхогат. Індійська школа жіночої боротьби перебуває на високому рівні і суттєво додала в останні роки, тож така серйозна суперниця, яка до того ж двічі піднімалася на п'єдестал світових першостей у ваговій категорії до 53 кілограмів, могла здивувати японку. Вона це і зробила, провівши атакувальну дію на останніх секундах та шокувала раніше непереможну Сусакі, – з рахунком 3:2 індійка Вінеш створила найбільшу сенсацію цих Олімпійських Ігор у боротьбі та вибила з боротьби за золото чинну олімпійську чемпіонку. Пізніше Вінеш Пхогат здолала українку Оксану Лівач, кубинську борчиню Юснейліс Гузман Лопес та дійшла до фіналу.
Юї Сусакі є великою шанувальницею російської боротьби та Росії загалом. Її головним кумиром є Заурбек Сідаков, який був недопущений до Олімпіади-2024 через відвідування пропагандистських заходів та підтримку війни. Вона навіть написала пост російською мовою про те, наскільки пишається своїм «сенсеєм» та вдячна йому за тренування.
Більше того, Сусакі готувалася до Олімпіади у російському Владикавказі. Цинізму діям японки додає те, що в одному з останніх постів вона розмістила нарізку моментів зі свого перебування у країні-терористці під групу з назвою «Дайте танк (!)» . Для японки війна в Україні ніби не існує, і вона роками продовжує підтримувати її своїми поїздками у тренувальні табори з борцями, які виступають за окупацію нашої країни.
Завтра Юї Сусакі змагатиметься у втішних сутичках. У першому втішному поєдинку вона зустрінеться з українкою Оксаною Лівач, яка сьогодні драматично програла тій самій індійці Вінеш Пхогат. Українській борчині доведеться зробити диво і лишити без медалі любительку росіян. Однак сьогодні змагання показали, що тренування у Владивостоці можуть мати наслідки.
Нагадаємо, що раніше Анжела Бладцева, яка підтримує війну в Україні, провалилася у фіналі стрибків на батуті, ставши лише п'ятою. Її називали головною надією на золото для російських «нейтральних» атлетів.
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