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Анонс Олімпіади на 4 серпня. Вболіваємо за Магучіх, Геращенко, Кохана, Чепурного і Радівілова

Ілля Мандебура
glavcom.ua
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Анонс Олімпіади на 4 серпня. Вболіваємо за Магучіх, Геращенко, Кохана, Чепурного і Радівілова
Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко спробують покращити результати минулої Олімпіади, де вони посіли 3 та 4 місце відповідно
Фото: Національний олімпійський комітет України

3 серпня українська команда шаблісток принесла нашій країні дебютну золоту медаль Олімпіади-2024

У дев'ятий день Олімпійських Ігор-2024 15 українських представників виступлять у 7 видах спорту: легкій атлетиці, стендовій та кульовій стрільбі, веслувальному слаломі, спортивній гімнастиці, велоспорті та боксі. 

Головною подією дня є фінал у стрибках у висоту серед жінок, де виступатимуть дві українки. Ярослава Магучіх є найбільшою фавориткою фіналу, адже вона нещодавно встановила світовий рекорд та перебуває в гарній формі. Проте конкурентки теж намагатимуться продемонструвати все можливе, щоб піднятися на перше місце п'єдесталу. Зокрема, йдеться про австралійських стрибунок у висоту Ніколу Оліслагерс та Елеонор Патерсон, а також про іншу українку Ірину Геращенко, якій треба буде показувати найкращий результат сезону для боротьби за трійку найкращих. 

У фіналі метання молота виступить Михайло Кохан. Легкоатлет на головних стартах демонструє чудові результати, проте йому не вистачає дещиці до призових місць: він був четвертим на минулій Олімпіаді, двічі п'ятим на чемпіонатах світу. Проте цього сезону Михайлу все ж вдалося перервати цю серію і він став третім на континентальній першості в Римі. Найімовірніше, для медалі необхідно буде показувати особистий рекорд, адже конкуренти, канадієць Етан Катцберг, поляки Войцех Новіцкі та Павел Файдек та угорець Бенце Халас, викладатимуться у кожній спробі для потрапляння на подіум

У спортивній гімнастиці сьогодні відбудеться один фінал, у якому буде максимальне представництво від України. Назар Чепурний та Ігор Радівілов вийдуть на старт свого профільного виду – опорного стрибка. Наші гімнасти впевнено провели кваліфікацію та за умов стабільного виконання своїх двох стрибків матимуть шанс поборотися з вірменином Артуром Давтяном, британцем Джеком Джермейном, філіппінцем Карлосом Едріелем Юло та іншими за трійку найкращих. 

Також сьогодні своє найскладніше випробування на олімпійському турнірі проведе Олександр Хижняк. Віцечемпіон Олімпійських Ігор-2024, чемпіон Європейських Ігор-2023 змагатиметься проти вікового кубинця Арлена Лопеса Кардони, який має у своєму активі два золота Олімпіад поспіль. Суперник є непростим для Олександра, проте якщо наш провідний боксер-аматор продемонструє все, що він вміє, то є шанси лишити опонента з бронзовою медаллю. 

У груповій гонці виступить єдина українська представниця у велошосе серед жінок Юлія Бірюкова. Наша гонщиця, хоч і не є фавориткою на здобуття медалі, має досвід потрапляння до трійки найкращих на одноденних стартах та може здивувати. 

За вихід до шістнадцятки найкращих у байдарці-кросі буде слаломістка Вікторія Ус. Вчора вона з другим результатом у своєму заїзді кваліфікувалася до 1/8 фіналу Олімпіади, а вже сьогодні намагатиметься вийти до головних стадій змагань. 

Важливі кваліфікації проведуть наші стрільці та легкоатлети: завершить виступи сьогодні представниця скіту Ірина Маловічко, у той час як наші представники швидкострільного пістолета Павло Коростильов та Максим Городинець вестимуть боротьбу за потрапляння до 6 найкращих у кваліфікації та вихід до фіналу. У легкій атлетиці подолати кваліфікаційний етап намагатимуться метальниця молота Ірина Климець, бар'єристки Анна Рижикова та Вікторія Ткачук, а також спринтер Олександр Погорілко.  

Розклад українців 4 серпня

10:00. Кульова стрільба, чоловіки. Малокаліберний пістолет. Кваліфікація, перша частина. Павло Коростильов, Максим Городинець

10:30. Стендова стрільба, жінки. Скіт. Кваліфікація, другий день. Ірина Маловічко

12:45. Легка атлетика, жінки. Метання молота. Кваліфікація. Ірина Климець

13:35. Легка атлетика, жінки. 400 метрів з бар'єрами. Кваліфікація. Анна Рижикова, Вікторія Ткачук

14:00. Кульова стрільба, чоловіки. Малокаліберний пістолет. Кваліфікація, друга частина. Павло Коростильов, Максим Городинець

15:00. Велоспорт, чоловіки. Шосе, групова гонка. Фінал. Юлія Бірюкова

17:24. Спортивна гімнастика, чоловіки. Опорний стрибок. Фінал. Назар Чепурний, Ігор Радівілов

17:45. Веслувальний слалом, жінки. Байдарка-крос. 1/8 фіналу. Вікторія Ус

18:22. Бокс, чоловіки. Вагова категорія до 80 кілограмів. Півфінал. Олександр Хижняк – Арлен Лопез Кардона

20:05. Легка атлетика, чоловіки. 400 метрів. Кваліфікація. Олександр Погорілко

20:55. Легка атлетика, жінки. Стрибки у висоту. Фінал. Ярослав Магучіх, Ірина Геращенко

21:30. Легка атлетика, чоловіки. Метання молота. Фінал. Михайло Кохан

У разі виходу до наступних раундів

16:00. Стендова стрільба, жінки. Скіт. Фінал. Ірина Маловічко

Нагадаємо, що Олімпійські ігри в Україні транслюватимуть регіональні канали Суспільного, канал Суспільне Спорт та ресурс Megogo. Результати змагань також доступні на офіційному сайті Олімпійських Ігор.

До слова, Ольга Харлан завдяки вчорашньому золоту встановила історичне досягнення, здобувши свою шосту медаль Олімпіад.

Олімпіада-2024. Медальний залік

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