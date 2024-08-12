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Як користувачі соцмереж реагували на Олімпіаду в Парижі. Добірка мемів та фотожаб

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Як користувачі соцмереж реагували на Олімпіаду в Парижі. Добірка мемів та фотожаб
Користувачі соцмереж не оминули своєю увагою Олімпіаду

Героями мемів та фотожаб стали українські призери Олімпіади Ольга Харлан, Ярослава Магучіх та Михайло Кохан

Вчора, 11 серпня, на легендарному стадіоні «Стад де Франс» у Парижі завершилися XXXIII літні Олімпійські ігри. Не оминули своєю увагою цю історичну спортивну події і користувачі соціальних мереж. 

Зокрема, героями мемів та фотожаб стали українські призери Олімпіади Ольга Харлан, Ярослава Магучіх, Михайло Кохан. Також багато було жартів про стрільця із Туреччини Юсуфа Дікеча, який виграв срібло на Олімпіади з мінімальним спорядженням.

«Главком» пропонує своїм читачам добірку найкращих мемів та фотожаб, присвячених Олімпіаді у Парижі.

25 фото
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Нагадаємо, США виграли медальний залік Олімпіади, Україна – в топ-25.

Літні Олімпійські ігри проходили у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті – острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбувся дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це були останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха.

Ігри 2024 року були першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.

Церемонія відкриття почалася о 19:30 26 липня 2024 року. Це стало другим випадком в історії, коли відкриття Олімпійських ігор відбулося за межами стадіону (першою була церемонія відкриття Літніх юнацьких Олімпійських ігор 2018 року).

Парад націй проходив у рамках параду човнів по Сені від мосту Аустерліц до Єнського мосту, а офіційний протокол відбувся на площі Трокадеро на тимчасовому «міні-стадіоні». Маршрут параду довжиною 6 кілометрів (3,7 милі) показував культурні елементи церемонії та види на визначні пам'ятки Парижа.

Постановником церемонії літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року виступив режисер Тома Жоллі.

Олімпіада-2024. Медальний залік

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Теги: мем Олімпіада олімпійські ігри соціальні мережі

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