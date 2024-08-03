«Україна вміє надихати»: Зеленський відреагував на перше «золото» Олімпіади

Українська збірна з фехтування на шаблях здобула «золото» на Олімпіаді

Зеленський: «Україна і на Олімпійських іграх, і в такий час уміє надихати»

Команда шаблісток здобула для України перше «золото» Олімпіади у Парижі. Президент України Володимир Зеленський привітав українок із перемогою, подякувавши за те, що українці перемагають.

«Українське золото на Іграх у Парижі! Наша збірна з фехтування на шаблях: Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук, Юлія Бакастова. Дякую за результат, за характер, за те, що українці перемагають! Вболіваємо за наших і підтримуємо всією країною. Україна і на Олімпійських іграх, і в такий час уміє надихати!» – написав президент.

Нагадаємо, українські шаблістки сьогодні, 3 серпня, у фіналі Олімпійських ігор перемогли збірну Південної Кореї. Цей результат приніс Україні третю нагороду Олімпіади-2024 та перше «золото» у Парижі.

Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова провели командний турнір на високому рівні. У фіналі точилася рівна боротьба. В кінці поєдинку Ольга Харлан чудово провела заключну сутичку і принесла Україні загальну перемогу – 45-42.

Команда нагорода стала шостою олімпійською медаллю для лідерки нашої збірної Ольги Харлан.