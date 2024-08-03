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«Україна вміє надихати»: Зеленський відреагував на перше «золото» Олімпіади

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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«Україна вміє надихати»: Зеленський відреагував на перше «золото» Олімпіади
Українська збірна з фехтування на шаблях здобула «золото» на Олімпіаді
фото: НОК України

Зеленський: «Україна і на Олімпійських іграх, і в такий час уміє надихати»

Команда шаблісток здобула для України перше «золото» Олімпіади у Парижі. Президент України Володимир Зеленський привітав українок із перемогою, подякувавши за те, що українці перемагають.

«Українське золото на Іграх у Парижі! Наша збірна з фехтування на шаблях: Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук, Юлія Бакастова. Дякую за результат, за характер, за те, що українці перемагають! Вболіваємо за наших і підтримуємо всією країною. Україна і на Олімпійських іграх, і в такий час уміє надихати!» – написав президент.

Нагадаємо, українські шаблістки сьогодні, 3 серпня, у фіналі Олімпійських ігор перемогли збірну Південної Кореї. Цей результат приніс Україні третю нагороду Олімпіади-2024 та перше «золото» у Парижі.

Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова провели командний турнір на високому рівні. У фіналі точилася рівна боротьба. В кінці поєдинку Ольга Харлан чудово провела заключну сутичку і принесла Україні загальну перемогу – 45-42.

Команда нагорода стала шостою олімпійською медаллю для лідерки нашої збірної Ольги Харлан.

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Теги: Олена Кравацька Володимир Зеленський медалі золото Аліна Комащук Юлія Бакастова Україна українці Ольга Харлан Фехтування

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