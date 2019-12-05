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    На Одещині чоловік залишив дружині «спадщину»: гранати та патрони

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    На Одещині чоловік залишив дружині «спадщину»: гранати та патрони

    Правоохоронці вилучили з домоволодіння жительки Біляївського району патрони і гранати

    Про те, що вдома у його родича, який майже місяць тому помер, нібито зберігаються небезпечні предмети, поліцію сповістив місцевий житель.

    Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

    За викликом негайно виїхали співробітники вибухотехнічного управління та кінологи ГУНП разом зі слідчо-оперативною групою Біляївського відділу поліції.

    Під час перевірки поліцейські з’ясували, що після смерті чоловіка 55-річна вдова покійного дійсно знайшла в будинку дві гранати ГРД-5 і Ф-1, запали до них та магазини з майже трьома десятками  патронів. Злякавшись, господиня викинула все у колодязь на своєму подвір’ї.


    Вибухотехніки дістали небезпечні предмети з води і знешкодили. За фактом незаконного поводження зі зброєю та бойовими припасами слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

    Джерело: Наші гроші

    кримінал Одещина слідство чоловік
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