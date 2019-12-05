У будинку в Ірпені прогримів вибух: загинув чоловік



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Вибух стався, коли чоловік розбирав невідомий предмет

У четвер, 5 грудня, близько 11-ї години в одній із дев’ятиповерхівок в Ірпені стався вибух.

Повідомлення про це надійшло на спецлінію від мешканців будинку, які виявили тіло чоловіка з численними тілесними ушкодженнями. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Виїздом слідчо-оперативної групи було встановлено, що загиблий - мешканець цього будинку, який намагався самотужки розібрати вибуховий предмет, внаслідок чого той спрацював.

На місці події працює вибухотехнічна служба ГУНП в Київській області.

Наразі обставини події встановлюються, про що буде повідомлено додатково.

Вирішується питання правової кваліфікації.

Нагадаємо, на вулиці Ентузіастів, що у Дніпровському районі Києва, в ніч з 29 на 30 листопада 2019 року двоє невідомих підірвали відділення Ощадбанку.

У неділю, 1 грудня, вранці поліція затримала підозрюваних у пограбуванні та підриві відділення Ощадбанку в Києві.