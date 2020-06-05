На Одещині група осіб незаконно утримувала нарко- і алкозалежних у фіктивному реабілітаційному центрі



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На Одещині поліція викрила банду, яка примусово «лікувала» людей

Реабілітаційних центр ділки незаконно організували у приватному будинку

В Одесі поліцейські затримали групу осіб, яких підозрюють у незаконному позбавленні волі людей

Під приводом надання допомоги наркозалежним зловмисники проти волі утримували їх у фіктивному реабілітаційному центрі. Про це повідомила пресслужба поліції Одеської області.

«Діяльність закладу без відповідних дозволів та ліцензій правопорушники організували у приватному будинку на території Київського району міста. Сюди під приводом реабілітації поміщалися особи з наркотичною чи алкогольною залежністю, де їх примусово утримували та «лікували» за гроші, отримані обманним шляхом від близьких родичів. Самовільно залишити центр пацієнти не могли, оскільки перебували під постійним наглядом персоналу», – йдеться у повідомленні.

На підставі ухвали Київського районного суду Одеси поліцейські провели за вищевказаною адресою обшук. Було вилучено установчі документи, штампи та печатки підприємства, документацію на осіб, які проходили «реабілітацію», а також інші речові докази протиправної діяльності – мотузки, кайданки, гамівну сорочку, гумову палицю, пістолети, розписки пацієнтів, договори про надання послуг та умови оплати, боргові розписки, гроші, комп’ютерну техніку тощо. Крім того, у приміщенні центру були виявлені особи, які на момент обшуку проходили примусове «лікування».

На Одещині поліція викрила банду, яка примусово «лікувала» людей

Наразі за підозрою у незаконному позбавленні волі людей в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримані троє членів злочинної групи. Їм інкримінується правопорушення, передбачене ст.146 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Крім того, проводяться слідчо-розшукові дії, спрямовані на встановлення місця знаходження та затримання інших співучасників злочину.

Нагадаємо, раніше у Харківській області правоохоронці викрили 56-річного чоловіка та 60-річну жінку, які займалися вербуванням і переміщенням осіб для подальшої експлуатації у вигляді примусової праці на власному фермерському господарстві.