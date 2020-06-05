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    На Одещині група осіб незаконно утримувала нарко- і алкозалежних у фіктивному реабілітаційному центрі

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    <p>На Одещині поліція викрила банду, яка примусово &laquo;лікувала&raquo; людей</p> - На Одещині група осіб незаконно утримувала нарко- і алкозалежних у фіктивному реабілітаційному центрі

    На Одещині поліція викрила банду, яка примусово «лікувала» людей

    Реабілітаційних центр ділки незаконно організували у приватному будинку

    В Одесі поліцейські затримали групу осіб, яких підозрюють  у незаконному позбавленні волі людей

    Під приводом надання допомоги наркозалежним зловмисники проти волі утримували їх у фіктивному реабілітаційному центрі. Про це повідомила пресслужба поліції Одеської області.

    «Діяльність закладу без відповідних дозволів та ліцензій правопорушники організували у приватному будинку на території Київського району міста. Сюди під приводом реабілітації поміщалися особи з наркотичною чи алкогольною залежністю, де їх примусово утримували та «лікували» за гроші, отримані обманним шляхом від близьких родичів. Самовільно залишити центр пацієнти не могли, оскільки перебували під постійним наглядом персоналу», – йдеться у повідомленні.

    На підставі ухвали Київського районного суду Одеси поліцейські провели за вищевказаною адресою обшук. Було вилучено установчі документи, штампи та печатки підприємства, документацію на осіб, які проходили «реабілітацію», а також інші речові докази протиправної діяльності – мотузки, кайданки, гамівну сорочку, гумову палицю, пістолети, розписки пацієнтів, договори про надання послуг та умови оплати, боргові розписки, гроші, комп’ютерну техніку тощо. Крім того, у приміщенні центру були виявлені особи, які на момент обшуку проходили примусове «лікування».

    На Одещині поліція викрила банду, яка примусово «лікувала» людей
    На Одещині поліція викрила банду, яка примусово «лікувала» людей

    Наразі за підозрою у незаконному позбавленні волі людей в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримані троє членів злочинної групи. Їм інкримінується правопорушення, передбачене ст.146 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Крім того, проводяться слідчо-розшукові дії, спрямовані на встановлення місця знаходження та затримання інших співучасників злочину.

    Нагадаємо,  раніше у Харківській області правоохоронці викрили 56-річного чоловіка та 60-річну жінку, які займалися вербуванням і переміщенням осіб для подальшої експлуатації у вигляді примусової праці на власному фермерському господарстві.

     

    здоров'я Одещина поліція торгівля людьми
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