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    У Вінниці планують запустити муніципальну ПЛР-лабораторію

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    У Вінниці планують запустити муніципальну ПЛР-лабораторію

    На облаштування лабораторії з міського бюджету виділили гроші

    На четвертому поверсі будівлі «Міського лікувально-діагностичного центру», що на Київській, завершують ремонт приміщення під муніципальну ПЛР-лабораторію. Обладнання для неї вже придбали. У закладі проводитимуть тестування на коронавірус. 

    Про це повідомляють у Вінницькій міській раді. 

    На облаштування лабораторії з міського бюджету виділили понад 4 мільйони гривень. Ці кошти спрямовали на реконструкцію самого приміщення та на сучасне обладнання, в тому числі й на ампліфікатор. 

    «Ми плануємо на початковому етапі проводити близько 200 досліджень за чотири години. За день, якщо ми працюватимемо у дві зміни, то зможемо проводити 600 досліджень. Думаю, надалі будемо нарощувати темпи проведення досліджень», – розповів головний лікар КП «Міський лікувально-діагностичний центр» Дмитро Фостаковський.

    Наразі уже підготовлено персонал для роботи з новим обладнанням. Також готове приміщення на першому поверсі з окремим входом для пацієнтів, які приходитимуть здати аналіз. Орієнтовний термін початку роботи ПЛР-лабораторії планується на кінець жовтня.

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