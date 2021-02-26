На Одещині перевірили питну воду: не вся відповідає нормі

Шість проб не відповідають нормам, а саме вода в місті Арциз, селищі Сарата та село Андріяшивка Балтського району

Усього було досліджено 93 проби питної води на санітарно-мікробіологічні і 46 проб на санітарно-хімічні показники

Для дослідження якості питної води відібрано вісім проб в Одесі та 93 проби в Одеській області у період з 18 по 25 лютого

Про це повідомляє Одеський лабораторний центр МОЗ.

Так, усі вісім проб питної води в Одесі відповідають санітарно-мікробіологічним показникам та вимогам, отже вода безпечна для споживання. В Одеській області шість проб не відповідають нормам, а саме вода в місті Арциз, селищі Сарата та село Андріяшивка Балтського району.

Усього по Одеській області було досліджено 93 проби питної води на санітарно-мікробіологічні і 46 проб на санітарно-хімічні показники. Із них не відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» по санітарно-хімічним показникам 6 проб (13%), а саме: м.Арциз, смт.Сарата і на санітарно-мікробіологічні показники – 1 проба (1,1%) – с. Андріяшивка Балтського району ( колодязь по вул. В. Стуса ,63).

Води поверхневих водойм 1-ї категорії, які використовуються як джерела питного водопостачання населення, а саме: р.Дунай в Ренійському районі, оз. Ялпуг в Болградському районі, було досліджено 8 проб води на санітарно-мікробіологічні показники. Усі досліджені проби відповідали гігієнічним вимогам.

В ході здійснення моніторингу за станом забруднення атмосферного повітря, на території житлової забудови в м. Одеса, м. Подільськ, м. Болград, м. Рені було досліджено 22 проби атмосферного повітря. Перевищення максимально-разових гранично – допустимих концентрацій оксиду вуглецю, діоксиду азоту, діоксиду сірки, свинцю, формальдегіду, пилу, аміаку, бензолу не встановлено.

Радіаційний фон на території області складає 12-14 мкР/год., що відповідає природному фону багаторічних спостережень.

Нагадаємо, після надходження скарги від «Хмільникводоканалу» про перевищення рівня азоту амонійного у місці водозабору підприємства, вінницькі екологи вирішили перевірити стан забруднення Південного Бугу.