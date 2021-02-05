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    Вінницькі екологи перевірили Південний Буг на забруднення

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    Спеціалісти перевіряли Південний Буг від Летичева до Вінниці - Вінницькі екологи перевірили Південний Буг на забруднення
    Спеціалісти перевіряли Південний Буг від Летичева до Вінниці
    фото: Na Парижі

    Норму перевищує лише азот амонійний

    Після надходження скарги від «Хмільникводоканалу» про перевищення рівня азоту амонійного у місці водозабору підприємства, вінницькі екологи вирішили перевірити стан забруднення Південного Бугу.

    Наразі у Держекоінспекції повідомили про результати досліджень, пише Na Парижі.

    Як зазначають у ДЕІ у Вінницькій області, перевіряли вони Південний Буг з колегами з Хмельницького у різних «точках» — від Летичева до Вінниці. Проте нічого «зайвого» не знайшли.

    «У ході лабораторного дослідження відібраних проб визначались основні забруднюючі речовини (азот амонійний, біохімічне споживання кисню (БСК), нітрат-іони, нітрит-іони, сульфати, фосфати, хімічне споживання кисню (ХСК), хлорид-іони, завислі речовини, сухий залишок, кисень розчинений), гранично допустима концентрація (ГДК) яких нормується для водойм господарсько-побутового призначення відповідно  СанПін, що діяли до 01.01.2017 року, оскільки для річок немає чітких нормативів ГДК.

    За результатами аналізу концентрація забруднюючих речовин в усіх пробах не перевищувала гранично допустимого значення, крім азоту амонійного. Так, в пробах №3 – 2,25 мг/дм3 та №4 – 2,15 мг/дм3, при нормативі 2,0 мг/дм³», — йдеться у повідомленні інспекції.

    Нагадаємо, екологи розробили новий план для боротьби з пожежами в Чорнобильській зоні.

    Теги: вода Вінниця річка
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