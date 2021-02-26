  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    На будмайданчику Одеси упав кран (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Будівельники&nbsp; вирішили прикрити кран рекламними банерами - На будмайданчику Одеси упав кран (відео)
    Будівельники  вирішили прикрити кран рекламними банерами
    фото: Скірншот

    Інцидент стався в Аркадії

    На будівельному майданчику Одеси кран упав в котлован.

    Інцидент стався сьогодні, 26 липня, в Аркадії на території споруджуваного ЖК «Родос», близько 9 години ранку.

    Про те, що трапилося редакції «Правди за Одесу» повідомили очевидці

    На початку лютого тут же обвалився грунт, потягнувши за собою дитячий майданчик і клумбу.

    Відзначається, що колісний будівельний кран, який вчора ввечері був цілий і неушкоджений, сьогодні опинився в котловані. Після тривалої наради, будівельники (або їхнє керівництво) прийняли нетривіальне рішення, – прикрити механізм рекламними банерами. Ніяких спроб витягти кран з ями не робиться.

    Нагадаємо, в центрі Одеси в житловому будинку обвалились сходи. Руйнування відбулось у Приморському районі міста на вулиці Польський узвіз.

    Теги: Одеса забудова аварія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies