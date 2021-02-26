На будмайданчику Одеси упав кран (відео)

Інцидент стався в Аркадії

На будівельному майданчику Одеси кран упав в котлован.

Інцидент стався сьогодні, 26 липня, в Аркадії на території споруджуваного ЖК «Родос», близько 9 години ранку.

Про те, що трапилося редакції «Правди за Одесу» повідомили очевидці

На початку лютого тут же обвалився грунт, потягнувши за собою дитячий майданчик і клумбу.

Відзначається, що колісний будівельний кран, який вчора ввечері був цілий і неушкоджений, сьогодні опинився в котловані. Після тривалої наради, будівельники (або їхнє керівництво) прийняли нетривіальне рішення, – прикрити механізм рекламними банерами. Ніяких спроб витягти кран з ями не робиться.

Нагадаємо, в центрі Одеси в житловому будинку обвалились сходи. Руйнування відбулось у Приморському районі міста на вулиці Польський узвіз.