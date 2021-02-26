Спецпризначенці ВМС шукали вибухівку біля берегів Одеси

Вони також перевірили функціонування водолазного спорядження та обладнання, яке відповідає вимогам і стандартам НАТО

Спецпризначенці ВМС ЗС України спустилися на глибину до 10 метрів і виявлення вибухонебезпечних предметів у Практичній гавані Одеси.

Про це повідомляє АрміяІнформ.

Усі ці дії спецпрезначенці відпрацювали суто в тренувальних цілях

«Головна ідея тренувань – пошук, ідентифікація та виявлення будь-яких вибухонебезпечних предметів в акваторії Одеського порту. Виконання завдань різного ступеня складності проходили в умовах поганої видимості. Адже водолазам важливо вдосконалити навички оперативно діяти в умовах швидкої зміни обстановки, наприклад, долати значні відстані під водою за короткий проміжок часу», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на глибині до 10 метрів під водою водолази працювали двійками, виконували завдання з підводного орієнтування, також перевірили функціонування водолазного спорядження та обладнання, яке відповідає вимогам і стандартам НАТО.

Спецпризначенці також відпрацювали дії у складі підрозділу водолазної станції, зокрема у разі виникнення позаштатних ситуацій та необхідності надання допомоги водолазу.

Нагадаємо, 26 лютого в Україні відзначають День спротиву окупації Автономної республіки Крим та міста Севастополя. Цього дня сім років тому у Сімферополі відбулось найбільше зібрання на підтримку цілісності та єдності України. Участь у мітингу взяли не лише кримські татари, яких тоді там була переважна більшість, а представники різних національностей, що відстоювали територіальну цілісність України і висловлювали протест проти кремлівської інтервенції в Криму.

Для вшанування мужності й героїзму громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території у Криму, торік президент Володимир Зеленський підписав указ про встановлення 26 лютого в Україні Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.