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    Думки вголос

    Російська церква на шляху розпалювання релігійних конфліктів

    Про останні рішення РПЦ
    Мовою оригіналу РПЦ уверенно шествует по пути разжигания религиозных конфликтов. Собор принял документ «О канонических аспектах церковного брака», которым запретил православным вступать в брак с еретиками и раскольниками. Поэтому, если вы православный мужчина, то убедитесь, что выбранная вами женщина не баптистка или не прихожанка
    • Дмитро Корнійчук

      Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    • Сьогодні, 14:09
    • Розсилка

    Про останні рішення РПЦ

    Мовою оригіналу

    РПЦ уверенно шествует по пути разжигания религиозных конфликтов.

    Собор принял документ «О канонических аспектах церковного брака», которым запретил православным вступать в брак с еретиками и раскольниками.

    Поэтому, если вы православный мужчина, то убедитесь, что выбранная вами женщина не баптистка или не прихожанка церкви Филарета, а то гореть вам в аду!

    И православная церковь после этого удивляется, почему все больше и больше людей от нее отворачиваются...

    Кстати, помнится, при власти Гитлера в Германии в брак могли вступать только представители «чистой расы»...

    Читайте також: Православні сенсації. Як московські попи «дали незалежність» українській церкві


    Джерело: блог Дмитра Корнійчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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