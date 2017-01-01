Російська церква на шляху розпалювання релігійних конфліктів
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Про останні рішення РПЦ
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РПЦ уверенно шествует по пути разжигания религиозных конфликтов.
Собор принял документ «О канонических аспектах церковного брака», которым запретил православным вступать в брак с еретиками и раскольниками.
Поэтому, если вы православный мужчина, то убедитесь, что выбранная вами женщина не баптистка или не прихожанка церкви Филарета, а то гореть вам в аду!
И православная церковь после этого удивляется, почему все больше и больше людей от нее отворачиваются...
Кстати, помнится, при власти Гитлера в Германии в брак могли вступать только представители «чистой расы»...
Джерело: блог Дмитра Корнійчука