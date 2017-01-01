Російська церква на шляху розпалювання релігійних конфліктів

Про останні рішення РПЦ

Мовою оригіналу РПЦ уверенно шествует по пути разжигания религиозных конфликтов. Собор принял документ «О канонических аспектах церковного брака», которым запретил православным вступать в брак с еретиками и раскольниками. Поэтому, если вы православный мужчина, то убедитесь, что выбранная вами женщина не баптистка или не прихожанка

Дмитро Корнійчук Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

Дмитро Корнійчук

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Про останні рішення РПЦ

Мовою оригіналу

РПЦ уверенно шествует по пути разжигания религиозных конфликтов.

Собор принял документ «О канонических аспектах церковного брака», которым запретил православным вступать в брак с еретиками и раскольниками.

Поэтому, если вы православный мужчина, то убедитесь, что выбранная вами женщина не баптистка или не прихожанка церкви Филарета, а то гореть вам в аду!

И православная церковь после этого удивляется, почему все больше и больше людей от нее отворачиваются...

Кстати, помнится, при власти Гитлера в Германии в брак могли вступать только представители «чистой расы»...





Джерело: блог Дмитра Корнійчука

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