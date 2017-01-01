Філарет: діалог про примирення з ініціювала російська церква через закордонну

Ініціатива московської церкви надійшла через Нью-Йорк

З ініціативою про примирення з Українською православною церквою Київського патріархату (УПЦ КП) виступила Російська православна церква (РПЦ) за посередництва Російської закордонної церкви, заявляє глава УПЦ КП Філарет. [READ_MORE] «Ініціатива надійшла від Московської патріархії. Причому не просто з Москви до Києва, а через Нью-Йорк,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Патріарх Філарет зібрав прес-конференцію 1 грудня

Ініціатива московської церкви надійшла через Нью-Йорк

З ініціативою про примирення з Українською православною церквою Київського патріархату (УПЦ КП) виступила Російська православна церква (РПЦ) за посередництва Російської закордонної церкви, заявляє глава УПЦ КП Філарет.

«Ініціатива надійшла від Московської патріархії. Причому не просто з Москви до Києва, а через Нью-Йорк, через митрополита Російської закордонної церкви Іларіона», - сказав глава УПЦ КП на прес-конференції у п'ятницю в Києві.

Як повідомили раніше в четвер російські ЗМІ, на Архієрейському Соборі, який відбувається в Москві, заслухали звернення Філарета (Денисенко) від 16 листопада 2017 року начебто з проханням пробачити його і повернути в лоно канонічної Матері-Церкви.

Водночас патріарх Філарет спростував заяву РПЦ про те, що він просив у Кирила помилування.

Згодом прес-секретар Української православної церки Київського патріархату (УПЦ КП) архієпископ Євстратій (Зоря) опублікував лист, який патріарх Філарет направив патріарху Російської православної церкви (РПЦ) Кирилу.