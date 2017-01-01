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    Філарет: діалог про примирення з ініціювала російська церква через закордонну

    Ініціатива московської церкви надійшла через Нью-Йорк
    З ініціативою про примирення з Українською православною церквою Київського патріархату (УПЦ КП) виступила Російська православна церква (РПЦ) за посередництва Російської закордонної церкви, заявляє глава УПЦ КП Філарет. [READ_MORE] «Ініціатива надійшла від Московської патріархії. Причому не просто з Москви до Києва, а через Нью-Йорк,
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    Патріарх Філарет зібрав прес-конференцію 1 грудня
    Патріарх Філарет зібрав прес-конференцію 1 грудня

    Ініціатива московської церкви надійшла через Нью-Йорк

    З ініціативою про примирення з Українською православною церквою Київського патріархату (УПЦ КП) виступила Російська православна церква (РПЦ) за посередництва Російської закордонної церкви, заявляє глава УПЦ КП Філарет.

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    «Ініціатива надійшла від Московської патріархії. Причому не просто з Москви до Києва, а через Нью-Йорк, через митрополита Російської закордонної церкви Іларіона», - сказав глава УПЦ КП на прес-конференції у п'ятницю в Києві.

    Як повідомили раніше в четвер російські ЗМІ, на Архієрейському Соборі, який відбувається в Москві, заслухали звернення Філарета (Денисенко) від 16 листопада 2017 року начебто з проханням пробачити його і повернути в лоно канонічної Матері-Церкви.

    Водночас патріарх Філарет спростував заяву РПЦ про те, що він просив у Кирила помилування.

    Згодом прес-секретар Української православної церки Київського патріархату (УПЦ КП) архієпископ Євстратій (Зоря) опублікував лист, який патріарх Філарет направив патріарху Російської православної церкви (РПЦ) Кирилу.

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