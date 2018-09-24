На Одещині поліцейські викрили групу осіб, підозрюваних у незаконній вирубці лісу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У правопорушників вилучені бензопили, сокири та пальне. Дрова передані на тимчасове зберігання старості Косівського старостинського округу

Повідомлення про вирубку лісу поліцейські отримали від старости села. Жінка розповіла, що вирубка здійснюється в селі Коси-Слобідка і разом з поліцейськими вирушила до місця пригоди. Громадяни, яких правоохоронці застали на «гарячому», заявили, що проводили санітарну чистку лісу. Але ніяких дозволів чи узгоджень з даного питання з посадовими особами старостинського округу або об’єднаної територіальної громади вони не отримували. На ділянці крім інструментів знаходилось близько п’яти складометрів спиляної деревини.

Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Правопорушниками виявились жителі Подільська, 1988, 1995 та 1999 років народження. Вони пояснили, що їх за усною домовленістю найняв знайомий, котрий обіцяв щодобову оплату. Слідчі при проведенні досудового розслідування за ч.2 ст. 246 (незаконна порубка лісу) Кримінального кодексу України, будуть перевіряти дану інформацію.

За дане правопорушення передбачене покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.



