На Одещині поліцейські вилучили вісім дітей з кризової родини



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Діти голодні та потребують медичної допомоги

Правоохоронці разом з представниками служби у справах дітей встановили під час чергової перевірки умов проживання сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, на території Мардарівського та Петрівського старостинських округів.

В одній з таких родин і мати, і батько були нетверезі. За сімома малолітніми дітьми, найменшому з яких лише один рік, та серед яких є інвалід, доглядала 14-річна старша сестра. На питання, чи вони сьогодні їли, малеча промовчала, а матір почала демонструвати їжу, яка скоріш була закускою на минулому застіллі, адже холодильник був порожній.

З початку року поліцейські вже чотири рази притягували до відповідальності матір дітей за невиконання батьківських обов’язків та надавали час на виправлення. Але за результатами проведеної перевірки – в оселі антисанітарія, ремонт кімнат не завершений, на дитячих ліжках відсутня постільна білизна, а одежа дітей брудна.





«Жінка, отримуючи соціальні виплати на дітей, витрачала кошти не за призначенням. Діти направлені в районну лікарню, де пройдуть повний медичний огляд. На даний час є всі підстави для звернення до суду щодо позбавлення даної громадянки батьківських прав»,- прокоментував подію начальник Подільського відділу поліції Микола Піщанський.