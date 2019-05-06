На Одещині повернули у державну власність комбінат хлібопродуктів вартістю 268 млн грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Загальна площа комплексу складає майже 26 тис. кв. м

За позовом прокуратури за державою в особі Кабінету Міністрів України зареєстроване право власності на єдиний майновий комплекс комбінату хлібопродуктів в Одесі.

Про це інформує прес-служба прокуратури в Одеській області, повідомляє «Главком».

З’ясовано, що приватним нотаріусом незаконно, перевищуючи повноваження, без рішення Кабінету Міністрів України та при забороні приватизації, зареєстроване за фірмою право приватної власності на майновий комплекс.

На теперішній час за позовом прокуратури визнане права власності на майновий комплекс за державою, а також визнані незаконними та скасовані рішення про державну реєстрацію приватної власності на комбінат за публічним акціонерним товариством (продовольчо-зернова сфера).

Площа комплексу хлібного виробництва, у тому числі 6-ти поверхової будівлі млина, 8-ми поверхового силосного комплексу, 7-ми поверхового складу безтарного зберігання борошна тощо загалом складає майже 26 тис. кв. м.

Оціночна вартість майна становить більш ніж 268 млн грн.