На Одещині правоохоронці виявили контрафактної продукції на 400 тис. грн (фото)

Правоохоронці провели обшуки у двох приватних будівлях та трьох магазинах в м. Біляївка

Під час обшуків виявлено майже 1500 літрів спиртової суміші і близько 3 тис. пачок сигарет

Днями прикордонники Білгород-Дністровського загону спільно із співробітниками Біляївського відділення поліції в Одеській області та під процесуальним керівництвом Іллічівської місцевої прокуратури виявили місця накопичення та реалізації контрафактного алкоголю та тютюнової продукції. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

В рамках досудового розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 227 «Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції» Кримінального кодексу України, у двох приватних будівлях та трьох магазинах в м. Біляївка Одеської області були проведені санкціоновані обшуки.

За результатами заходів було виявлено майже 1,5 тис. літрів спиртової суміші, 48 літрів контрафактного алкоголю з підробленими марками акцизного збору та близько 3 тис. пачок сигарет іноземного виробництва. Загальна сума оцінки виявленого товару становить понад 400 тис. грн.

Наразі тривають слідчі дії. Підакцизна продукція вилучена представниками Нацполіції.