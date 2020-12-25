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    На Одещині правоохоронці виявили контрафактної продукції на 400 тис. грн (фото)

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    Правоохоронці провели обшуки у двох приватних будівлях та трьох магазинах в м. Біляївка&nbsp; - На Одещині правоохоронці виявили контрафактної продукції на 400 тис. грн (фото)
    Правоохоронці провели обшуки у двох приватних будівлях та трьох магазинах в м. Біляївка 
    Фото: Держприкордонслужба

    Під час обшуків виявлено майже 1500 літрів спиртової суміші і близько 3 тис. пачок сигарет

    Днями прикордонники Білгород-Дністровського загону спільно із співробітниками Біляївського відділення поліції в Одеській області та під процесуальним керівництвом Іллічівської місцевої прокуратури виявили місця накопичення та реалізації контрафактного алкоголю та тютюнової продукції. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

    В рамках досудового розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 227 «Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції» Кримінального кодексу України, у двох приватних будівлях та трьох магазинах в м. Біляївка Одеської області були проведені санкціоновані обшуки.

    За результатами заходів було виявлено майже 1,5 тис. літрів спиртової суміші, 48 літрів контрафактного алкоголю з підробленими марками акцизного збору та близько 3 тис. пачок сигарет іноземного виробництва. Загальна сума оцінки виявленого товару становить понад 400 тис. грн.

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    На Одещині правоохоронці виявили контрафактної продукції на 400 тис. грн (фото)
    На Одещині правоохоронці виявили контрафактної продукції на 400 тис. грн (фото)
    На Одещині правоохоронці виявили контрафактної продукції на 400 тис. грн (фото)
    На Одещині правоохоронці виявили контрафактної продукції на 400 тис. грн (фото)
    На Одещині правоохоронці виявили контрафактної продукції на 400 тис. грн (фото)
    На Одещині правоохоронці виявили контрафактної продукції на 400 тис. грн (фото)

    Наразі тривають слідчі дії. Підакцизна продукція вилучена представниками Нацполіції.

    Теги: Національна поліція України Держприкордонслужба алкоголь Одещина тютюнові вироби
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