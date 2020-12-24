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    Суд взяв під варту директора дитбудинку на Одещині, якого підозрюють у розбещенні малолітніх

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    <div class="ImageDescription-caption">Відсторонений директор Ізмаїльского спеціалізованого будинку дитини Віктор Проценко</div> - Суд взяв під варту директора дитбудинку на Одещині, якого підозрюють у розбещенні малолітніх
    Відсторонений директор Ізмаїльского спеціалізованого будинку дитини Віктор Проценко
    Фото: Вікторія Рощина/hromadske

    Чоловік свою провину заперечує

    Ізмаїльський міськрайонний суд взяв під варту на 55 днів директора спеціалізованого будинку дитини в Ізмаїлі Віктора Проценка з можливістю внесення застави у розмірі 168 тисяч гривень. Його підозрюють у сексуальному насильстві та розбещенні трьох вихованок віком 5-7 років.

    Про це повідомила речниця Одеської обласної прокуратури Ірина Коваленко, пише у четвер hromadske.

    Також суд задовольнив клопотання прокурора про відсторонення від посади директора, оскільки останнім часом, вже під час слідства, він продовжував працювати в дитбудинку.

    За версією слідства, директор дитячого будинку з червня 2018 року по серпень 2020 року вдень та ввечері систематично приводив до свого службового кабінету трьох дівчат віком від п’яти до семи років під приводом перегляду мультфільмів, ігор, пригощання солодощами, а надалі неодноразово вчиняв щодо дітей сексуальне насилля та розпусні дії. Відповідну інформацію, яку раніше правоохоронцями повідомляли як дівчата, так і вихователі закладу, підтвердили експертизи, зазначають правоохоронці. 

    Прокурор просив взяти Проценка під варту, наголошуючи на ризиках втечі підозрюваного, тиску на свідків, потерпілих дітей.

    Водночас адвокат підозрюваного Петро Гупало у коментарі журналістам зазначив, що вважає рішення суду незаконним, але деталі і позицію не прокоментував.

    Раніше нам у коментарі Віктор Проценко заперечував звинувачення та наголошував на тому, що діти сам просилися до нього в кабінет, а подразнення на статевих органах дітей — «погрішності догляду».

    У разі доведення провини йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

    Уперше про ймовірне розбещення дітей повідомила вихователька дитячого будинку та медсестра.

    Теги: суд діти Одещина педофіл
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