Замах на Шефіра: поліція повідомила, що вона шукає у лісі

Поліція сподівається знайти зброю

Сьогодні поліція і Національна гвардія продовжать ретельні пошуки у лісі зброї, з якої стріляли в автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра. Копи сподіваються знайти зброю, яку можливо залишив там зловмисник, повідомив директор з комунікацій МВС Артем Шевченко.

«Сьогодні поліція і нацгвардія продовжать ретельні пошуки у доволі великому лісовому масиві. Шукатимуть все. Можливо, там залишено злочинцем і знаряддя злочину. А може й ні. У дуже подібному і, на жаль успішному для злочинців замаху на Аміну Окуєву 30 жовтня 2017 року, скинуту під час відходу стрільцем зброю – доволі рідкісний у нас армійський автомат фірми «Чеська Збройовка» знайшли у лісосмузі аж на третю добу після вбивства. З нього у трьох місцях вдалося виокремити ДНК нині підсудного Редькіна», – написав Шевченко.

При цьому він додав, що місце розташування стрілка встановлено.

«Воно дозволяло побачити автомобіль здалеку, ідентифікувати рухому ціль, підготуватися, відкрити вогонь по авто, яке наближається назустріч», – написав Шевченко.

За його словами, були допитані свідки, зокрема, грибники, які були неподалік і пасажири авто, яке їхало за машиною Шефіра.

«Їх свідчення про характер звуку стрільби – досить схожі. Вилучено на дослідження і гілки, зламані, ймовірно, самим стрільцем при підготовці сектора обстрілу», – додав він.

Генпрокурорка Ірина Венедиктова каже, що це був добре спланований замах.

Як відомо, Дмитро Разумков не пов’язує замах на Сергія Шефіра із боротьбою проти олігархів.

Напередодні Зеленський із США відреагував на розстріл авто Шефіра. Згодом Зеленський назвав свою версію замаху на Шефіра.

Головлікар «Феофанії» Ігор Семенов розповів про стан водія Олександра Іванько, який постраждав при замаху на Сергія Шефіра.

Як повідомив журналістам глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, на Шефіра влаштували засідку в лісі.

Глава МВС заявив, що Шефіра планували не налякати, а саме вбити.

Зазначимо, що раніше з'явилися фото обстріляної машини Сергія Шефіра. Відомо, що Шефір часто їздить за кермом сам і не має охорони.

Нагадаємо, 22 вересня близько 10 години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра.

За даними слідчих, по автомобілю Сергія Шефіра зловмисники вистрілили щонайменше 18 разів.