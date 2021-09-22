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    У центрі Черкас розстріляли місцевого бізнесмена Козлова: фото з місця події

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    За фактом вбивства поліція Черкас відкрила кримінальне провадження - У центрі Черкас розстріляли місцевого бізнесмена Козлова: фото з місця події
    За фактом вбивства поліція Черкас відкрила кримінальне провадження
    фото: Нацполіція

    Козлов помер дорогою до лікарні

    У Черкасах 22 вересня в кафе розстріляли місцевого бізнесмена Михайла Козлова. Чоловік дістав вогнепальне поранення та помер дорогою в медустанову, повідомляє поліція.

    Вбивство сталося вранці середи в центрі міста по вулиці Байди Вишневецького, 32.

    За вказаною адресою в Черкасах розташована «Львівська майстерня шоколаду». Відзначається, що двоє людей увірвалися до закладу та розстріляли з автомата чоловіка. Потім зловмисники зникли з місця події на автомобілі марки Skoda в невідомому напрямку.

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    У центрі Черкас розстріляли місцевого бізнесмена Козлова: фото з місця події
    У центрі Черкас розстріляли місцевого бізнесмена Козлова: фото з місця події
    У центрі Черкас розстріляли місцевого бізнесмена Козлова: фото з місця події
    У центрі Черкас розстріляли місцевого бізнесмена Козлова: фото з місця події
    У центрі Черкас розстріляли місцевого бізнесмена Козлова: фото з місця події

    Пораненого було доправлено до третьої міської лікарні, де від отриманих травм він помер. Виявилося, що це відомий у місті бізнесмен Михайло Козлов.

    На місці події працювала слідчо-оперативна група. Для затримання правопорушника на території Черкас та області було введено в дію оперативний план «Сирена». Місцеперебування зловмисників встановлювалося.

    Незабаром джерела в поліції уточнили, що в Черкасах знайдений імовірний автомобіль кілерів, які стріляли в бізнесмена. Обгорілу Skoda помітили в районі парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва Долина Троянд недалеко від центральної частини міста. На задньому сидінні авто лежав предмет, схожий на автомат.

    За фактом злочину поліція Черкас відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.

    Зазначимо, що Михайло Козлов був співзасновником громадського об’єднання «Організований захист громадян» (ОЗГ) і приватної охоронної фірми «Сталь».

    Теги: Черкаси бізнес вбивство автомобіль поліція Skoda
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    У центрі Черкас розстріляли місцевого бізнесмена Козлова: фото з місця події