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    Новини

    На столичній Троєщині невідомі обстріляли автомобіль (фото)

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    У склі автомобіля отвори від куль - На столичній Троєщині невідомі обстріляли автомобіль (фото)
    У склі автомобіля отвори від куль
    Фото: Київ оперативний

    В автомобілі розбите скло

    Сьогодні, 21 жовтня, на вулиці Оноре де Бальзака в Деснянському районі Києва невідомий обстріляв автомобіль.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Пострілами пошкоджене скло припаркованого автомобіля Daewoo.

    За попередніми даними, стріляли з пневматичного пістолета.

    Причини таких дій невідомі.

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    На столичній Троєщині невідомі обстріляли автомобіль (фото)
    На столичній Троєщині невідомі обстріляли автомобіль (фото)

    Нагадаємо, 18 жовтня в Києві зловмисники обстріляли тролейбус з невстановленої зброї, після чого зникли.

    Київ зброя автомобіль Троєщина стрілянина
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