На столичній Троєщині невідомі обстріляли автомобіль (фото)



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У склі автомобіля отвори від куль Фото: Київ оперативний

В автомобілі розбите скло

Сьогодні, 21 жовтня, на вулиці Оноре де Бальзака в Деснянському районі Києва невідомий обстріляв автомобіль.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Пострілами пошкоджене скло припаркованого автомобіля Daewoo.

За попередніми даними, стріляли з пневматичного пістолета.

Причини таких дій невідомі.

Нагадаємо, 18 жовтня в Києві зловмисники обстріляли тролейбус з невстановленої зброї, після чого зникли.