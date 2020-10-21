На столичній Троєщині невідомі обстріляли автомобіль (фото)
У склі автомобіля отвори від куль
Фото: Київ оперативний
В автомобілі розбите скло
Сьогодні, 21 жовтня, на вулиці Оноре де Бальзака в Деснянському районі Києва невідомий обстріляв автомобіль.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Пострілами пошкоджене скло припаркованого автомобіля Daewoo.
За попередніми даними, стріляли з пневматичного пістолета.
Причини таких дій невідомі.
Нагадаємо, 18 жовтня в Києві зловмисники обстріляли тролейбус з невстановленої зброї, після чого зникли.