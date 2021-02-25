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    В Одесі грабіжники намагалися винести сейф з грошима з приміщення ринку

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    Також зловмисники хотіли прихопити з собою кілька тисяч гривень з каси - В Одесі грабіжники намагалися винести сейф з грошима з приміщення ринку
    Також зловмисники хотіли прихопити з собою кілька тисяч гривень з каси
    фото: od.npu.gov.ua

    Охоронці ринку спільно з поліцейськими, які відпрацьовували там оперативну інформацію, затримали правопорушників

    Правоохоронці затримали трьох чоловіків, які на одеському промтоварному ринку спробували винести сейф з великою сумою.

    Злочинцями виявилися троє місцевих жителів 20, 23-х і 24-х років, один з яких раніше працював у господаря обкраденого приміщення комірником.

    Про інцидент повідомляє відділ комунікації Одеської Нацполіції. Відомо, що в сейфі на момент крадіжки знаходилося понад півтора мільйона гривень і близько ста вісімдесяти тисяч доларів. Також зловмисники хотіли прихопити з собою кілька тисяч гривень з каси.

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    В Одесі грабіжники намагалися винести сейф з грошима з приміщення ринку
    В Одесі грабіжники намагалися винести сейф з грошима з приміщення ринку

    Охоронці ринку спільно з поліцейськими, які відпрацьовували там оперативну інформацію, затримали правопорушників. Дії злодіїв слідчі поліції під процесуальним керівництвом Іллічівської місцевої прокуратури кваліфікували як замах на крадіжку, вчинену в особливо великих розмірах, за ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України. Зараз з ними проводяться невідкладні слідчі дії. За скоєне одеситам загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

    Нагадаємо, до поліції Києва звернулись працівники дитячої лікарні «Охматдит» та повідомили про крадіжку медобладнання. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції, яка задокументувала злочин. Зловмисник таємно проник до одного з кабінетів медзакладу та викрав датчик від сканера ультразвукового діагностування. Вартість викраденого становить близько 250 тис. грн.

    Теги: Одеса гроші викрадення поліція злочин
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