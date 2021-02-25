В Одесі грабіжники намагалися винести сейф з грошима з приміщення ринку

Також зловмисники хотіли прихопити з собою кілька тисяч гривень з каси

Охоронці ринку спільно з поліцейськими, які відпрацьовували там оперативну інформацію, затримали правопорушників

Правоохоронці затримали трьох чоловіків, які на одеському промтоварному ринку спробували винести сейф з великою сумою.

Злочинцями виявилися троє місцевих жителів 20, 23-х і 24-х років, один з яких раніше працював у господаря обкраденого приміщення комірником.

Про інцидент повідомляє відділ комунікації Одеської Нацполіції. Відомо, що в сейфі на момент крадіжки знаходилося понад півтора мільйона гривень і близько ста вісімдесяти тисяч доларів. Також зловмисники хотіли прихопити з собою кілька тисяч гривень з каси.

Охоронці ринку спільно з поліцейськими, які відпрацьовували там оперативну інформацію, затримали правопорушників. Дії злодіїв слідчі поліції під процесуальним керівництвом Іллічівської місцевої прокуратури кваліфікували як замах на крадіжку, вчинену в особливо великих розмірах, за ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України. Зараз з ними проводяться невідкладні слідчі дії. За скоєне одеситам загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, до поліції Києва звернулись працівники дитячої лікарні «Охматдит» та повідомили про крадіжку медобладнання. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції, яка задокументувала злочин. Зловмисник таємно проник до одного з кабінетів медзакладу та викрав датчик від сканера ультразвукового діагностування. Вартість викраденого становить близько 250 тис. грн.