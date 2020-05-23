На Одещині у центрі реабілітації побили неповнолітніх, поліцейському повідомлено про підозру



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Поліцейському, який застосував силу до вихованців центру реабілітації на Одещині, повідомили про підозру

Поліцейський застосовував фізичну силу та морально принижував вихованок Центру соціально-психологічної реабілітації дітей

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, повідомили про підозру дільничному офіцеру одного з відділів поліції в місті Одесі ГУ Нацполіції в Одеській області через жорстоке поводження з вихованцями центру реабілітації дітей на Одещині. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідуваль.

Правоохоронця підозрюють у перевищенні влади або службових повноважень, що супроводжувалися насильством (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).

Досудове розслідування розпочато за повідомленням у соціальній мережі Facebook про жорстке поводження з вихованцями одного з дитячих закладів.

Слідством встановлено, що правоохоронець, який на момент вчинення злочину обіймав посаду інспектора з ювенальної превенції сектору превенції одного з відділень Малиновського відділу поліції в м. Одесі, застосовував фізичну силу та морально принижував вихованок Центру соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Одеської ОДА.

Слідчі ДБР вручили підозрюваному клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави та відсторонення його від займаної посади.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Одеської області. Оперативний супровід – Одеське управлінням ДВБ Нацполіції.

У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, на Житомирщині слідчі поліції оголосили про підозру чоловікові, який застрелив сімох людей в Попільнянському районі.

У Житомирській області 22 травня чоловік розстріляв з мисливської рушниці сімох осіб. Злочинця затримала поліція, він перебуває під вартою. Рушницю, з якої було здійснено масове вбивство, вилучили. Жертвами масового вбивства, яке влаштував 58-річний орендар ставка у Житомирській області, стали колишні учасники АТО і волонтери, також жителі міста Києва.